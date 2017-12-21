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Не переборщили бы. В Архангельской области молодежь уговаривают идти на выборы

Власти РФ и регионов даже не скрывают, что озабочены явкой на президентские выборы в марте 2018-го.

Так, в Архангельской области для этого был запущен проект «Я иду на выборы» и создано Сообщество молодых активных избирателей. За старую гвардию, о которой избирательная дисциплина в крови, власть более-менее спокойна. А вот молодежь может попасть под влияние сил, агитирующих проигнорировать эти выборы, как безальтернативные.

Политолог Алексей Мухин:

«Ходить на выборы, конечно, надо. И это к политике не имеет отношения. Это имеет отношение к гражданскому сознанию. …На региональные выборы традиционно везде, во всех странах ходят крайне редко и не очень охотно. Федеральные выборы традиционно во всех странах пользуются большей популярностью. Это общемировой тренд, поэтому не стоит однозначно утверждать, что у нас неполитический народ».

Политтехнолог Дмитрий Гусев:

«Просто приходите, и сами решите, за кого вы». «В этом смысле я-то вижу движение навстречу друг другу. Нормально, когда молодежи на участки приходит много. Просто у нас мировой тренд такой, что явка на выборах падает. И когда власть самыми разными законными способами старается решить эту проблему, ничего плохого в этом я не вижу. Наоборот, это хорошо, что и Центризбирком говорит: приходите на выборы, проголосуйте за кого хотите».

Глава Центра политического анализа Павел Данилин:

«Наши граждане никогда не были аполитичными. Традиция ходить на выборы, принятая еще в Советском Союзе, безусловно, немного поблекла в новой России, но если мы посмотрим на процент людей, которые ходили на выборы депутатов Госдумы и президента, то это всегда выше 50 на думских, и выше 60 на президентских. В целом это достаточно высокая активность, но в последнее время мы действительно наблюдаем тенденцию к тому, что молодые люди не очень хотят ходить на выборы, так как не понимают, зачем им это нужно».

В общем, власть настроена на серьезную агитационную работу. Только наблюдатели волнуется – не переборщили бы и не добились обратного эффекта.

 

31 январь 18:08 | : Политика

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