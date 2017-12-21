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ОНФ объявил конкурс плакатов «День выборов» (не путать с одноименной кинокомедией)

Накануне выборов Президента России Общероссийский народный фронт вместе с Музеем современной истории России запустил конкурс «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих выборов. Принять в нем участие может любой гражданин страны без возрастных ограничений, в том числе школьники. Лучшие работы будут выставлены в Музее современной истории России в Москве и представлены в экспозициях региональных музеев, а также получат призы.

Конкурс не имеет цели агитировать за кого-либо, соответственно в самом плакате не должно быть элементов агитации за того или иного кандидата или избирательное объединение. Эксперты ОНФ подчеркивают, что главное, что должны показать авторы плакатов, - насколько сейчас важно для каждого принять участие в выборах. Поэтому участники конкурса должны призывать с плакатов граждан быть активными, ответственными и неравнодушными.

Конкурсная работа должна представлять из себя рисунок на тему выборов, который напоминает о важности активного участия в них и информирует о проведении выборов Президента России, назначенных на 18 марта 2018 года. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на его сайте konkurs ONF.ru и загрузить изображение плаката. Работы принимаются до 20 февраля. После проверки на формальное соответствие условиям состязания плакат оценит экспертный совет. Будут отобраны 50 лауреатских работ, которые разместят на сайте в открытом доступе. Победителей в трех номинациях – школьники и студенты, любители и профессиональные художники определит жюри конкурса. Итоги будут подведены до 1 марта. Отбирать работы будут известные деятели культуры и искусства, общественники. Победители конкурса получат призы и смогут принять участие в Медиафоруме Общероссийского народного фронта. «Это прекрасная возможность для молодежи заявить о себе, о своих способностях и гражданской активности. Выборы президента страны должны стать событием в жизни каждого человека», - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов.

Условия участия:

К участию в конкурсе приглашаются все желающие граждане РФ без возрастных ограничений.

На конкурс принимаются цифровые фотографии работ, исполненные в любой художественной, в том числе компьютерной, технике с описанием замысла и указанием данных автора (ФИО, возраст, регион, место учебы (работы), контактные данные).

Работы принимаются до 20 февраля. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на портале конкурса и загрузить работу. После прохождения премодерации на формальное соответствие условиям конкурса работа направляется в экспертный совет на оценку.

Работу на конкурс один человек может подать один раз в одной из номинаций:

школьники;

любители;

профессиональные художники или студии.

Участник дает согласие на обработку персональных данных.

Участник подтверждает свое авторство и отчуждает в полном объеме исключительное право на творческую работу, представленную на конкурс, организаторам конкурса, в соответствии со статьями 1229,1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

30 январь 10:11 | : Политика

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