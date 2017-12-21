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Готовится к эфиру очередной выпуск передачи "Сказки бабушки Галины""

- сексуальные игры упырей на военно-морской базе в Северодвинске;

- Чиполлино пишет Незнайке… власть в НАО захватили герои мультиков;

- Куклус клан в Архангельске маскируется под обманутых дольщиков;

- из какого г…на делают стены в социальных домах Коноши;

- и что подарит Иван Иваныч на день рождение Косте Яковлеву на первом судебном заседании по их общему делу…

…обо всём этом и не только вы узнаете из 30-го юбилейного выпуска пессимистично-демонической передачи «Сказки бабушки Галины», выпущенной на средства, собранные участниками Ассоциации Вольное дело» с… героев своих публикаций.

Как всегда чокаются в кадре – Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).









В каких случаях может понадобиться помощь адвоката? Если против вас завели уголовное дело, вас обвиняют в том, чего вы не совершали, или против вас было совершенно уголовное преступление -это резкий повод обратиться к уголовному адвокату. Также вы можете не знать своих прав, и ваши права могут нарушаться. Чтоб этого не происходило лучше обратиться к адвокату.

24 январь 16:17 | : Политика / Скандалы

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