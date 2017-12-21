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Малодоступные выборы. В Коряжме прошел эксперимент по доступности избирательных участков для инвалидов (ВИДЕО)

С 9-го по 20-е января по инициативе Фонда социальной помощи студентам и Молодой Гвардии проводился Всероссийский мониторинг доступности избирательных участков для маломобильных граждан, в том числе для инвалидов-колясочников. К акции присоединились более 80-ти субъектов Российской Федерации, в том числе и Архангельская область. Съёмочная группа вместе с девушкой в инвалидной коляске пыталась попасть в те учреждения, где будут расположены избирательные комиссии в День выборов Президента России. И вот, что из этого вышло...

(по материалам tk-online.ru)

 

24 январь 11:14 | : Политика / Скандалы

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