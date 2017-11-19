И споют, и спляшут. Представители ОНФ вошли в число доверенных лиц Владимира Путина

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала список 259 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, в число которых вошли активисты и эксперты Общероссийского народного фронта. Среди них – представители сферы здравоохранения, культуры, образования и многие другие.

На первом этапе регистрации в ЦИК в список доверенных лиц Владимира Путина вошли более 60 представителей Народного фронта, среди которых: руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов – руководил центральной общественной приемной Владимира Путина в 2008–2012 гг., работал заместителем руководителя избирательного штаба Владимира Путина в 2012 г., а затем заместителем главы управления президента РФ по внутренней политике.

В список доверенных лиц вошла и представитель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Заслуженная артистка России Алла Сумарокова. Алла Николаевна является хормейстером фольклорного ансамбля «Церемоночка» муниципального учреждения культуры «Архангельский городской культурный центр» и известна в регионе, как продолжатель уникальных традиций исполнения северных песен.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой, ОНФ начиная с 2012 г. работал с доверенными лицами Владимира Путина. Они принимали активное участие в деятельности рабочих групп Народного фронта, в круглых столах, форумах и других мероприятиях. Теперь список доверенных лиц обновился, туда вошли в том числе многие наши активисты – и известные на всю страну лица, и обычные жители регионов, учителя, врачи, работники культуры. Те, кто все эти годы был в повестке президента и контролировал выполнение его указов. «Думаю, они могут стать сопредседателями региональных избирательных штабов Путина», - отметила Тимофеева.