Суд ушел, а вопросы остались. Тутов и Беднов об итогах Гаагского трибунала

Вот и закончил жизненный путь Гаагский трибунал по бывшей Югославии, просуществовавший около четверти века. Большинство осужденных им – сербские военные и политики, обвиненные в военных преступлениях, этнических чистках и приговоренные к длительным срокам. Некоторые умерли в заключении, как бывший президент Югославии Слободан Милошевич. К хорватам, бошнякам, албанцам трибунал часто проявлял снисхождение (оправданы 12 хорватов, трое бошняков, печально известный албанский командир Харадинай и т.д.), чего не скажешь о представших перед судом сербах. О результатах работы трибунала беседуют архангельский писатель, автор книги «Русские в Сараево» Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов.

Анатолий Беднов: - Гаагский трибунал по бывшей Югославии закончил работу и самоликвидировался. Можно подвести итоги его деятельности.

Александр Тутов: - Итоги, на самом деле, печальные. Даже сами члены трибунала – Карла дель Понте и прочие – признают, что были во многом неправы. Теперь Карла дель Понте вспоминает информацию по тому же Косово, о том, как косовары торговали человеческими органами. Имеются данные почти на две тысячи человек, среди которых и сербы, и даже некоторые албанцы. Но почему-то после всего этого Хашим Тачи остался у власти, а «мировая общественность» не приняла никаких мер, потому что для нее во всем виноваты сербы. И после этого они пытаются уговорить сербов вступить в НАТО, которое убило две с половиной тысячи сербов, во время агрессии в 1999. И до сих пор там земли заражены ураном…

А.Б.: - Из натовских снарядов с урановыми сердечниками.

А.Т.: - Пусть и малообогащенным, но на рост количества онкологических заболеваний это все равно влияет.

Все-таки я думаю, что сербы сохранят любовь к России, которая длится, по меньшей мере, с тринадцатого века. Хотя и до этого мы никогда особо не враждовали. Вообще сербы никогда против нас не воевали. Еще у них культ Николая Второго. И я бы не советовал обижать его в присутствии сербов, которые ставят ему памятники. Потому что царь вступился за Сербию, и его гибель они считают мученической.

А.Б.: - Ратко Младич стал одним из последних, кого осудили в Гааге – за события в Сребренице.

А.Т.: - При этом никакой четкой информации по Сребренице нет. Да, он был командиром, они освобождали Сребреницу. Но почему тогда не судили бошняков, которые убили не одну тысячу сербов перед этим? Почему хорваты, которые совершали злодеяния, освобождены от наказания? Наказывают только сербов. Я считаю, что сербы гораздо менее виноваты во многих вещах. Шла кровопролитная, можно сказать – гражданская война. Кто за кого воевал? Была мешанина: хорваты с сербами против мусульман, потом мусульмане вместе с сербами против хорватов, потом мусульмане против мусульман. Еще много наших добровольцев воевало на стороне сербов, и сербский народ благодарен им. Если продолжать молчать об этом, то наши патриоты начинают разочаровываться в том, что у нас грамотно построено патриотическое воспитание, да и вообще патриотизм. Были уже попытки выдать сербов в Гаагу, и если бы наши патриоты не поднимали шум, это бы произошло.

Сербы отказались участвовать в санкциях против России. Кстати, Россия по отношению к сербам в девяностые годы не очень красиво себя вела, когда правительство Бориса Ельцина и министра иностранных дел Андрея Козырева участвовали в блокаде сербских республик. Хотя и Слободан Милошевич тоже участвовал в блокаде Республики Сербской и Сербской Краины. Он был тогда послушен Западу, хотя сейчас его называют жертвой. Прозрение наступило уже потом, а в девяностые он старался следовать рекомендациям американцев, чтобы не поссориться с ними. На фоне его Ким Чен Ын со всеми его странностями выглядит достаточно серьезной и разумной фигурой.

А.Б.: - Все, кто пытались как-то договориться с США и их союзниками по НАТО, пойти им на уступки, плохо кончили – либо лишились власти, как Янукович, либо власти и жизни, как Хусейн и Каддафи, либо умерли при весьма странных обстоятельствах, как Милошевич.

А.Т.: - Или панамский диктатор Норьега, «наш сукин сын», как говорят американцы. Он ведь был их ставленником.

Другая тема: Косово «отжали» у сербов – и оно теперь главный поставщик бандитов и наркотиков.

Сербские продукты, которые приходят сегодня в Россию – от фруктов до вина – одни из самых качественных, потому что там нет химии, они настоящие. Сербы даже в этом стараются отблагодарить Росию.

Моя книга «Русские в Сараево» выдержала три издания и, скорее всего, будет четвертое. Зато сценарий фильма по ней лежит уже несколько лет на «Мосфильме». Почему фильмы про наших добровольцев – в Сербии, в Донецкой республике – не выпускают? Бояться американцев обидеть?Или бандеровцев?

А.Б.: - Югославские партизаны в начале Великой Отечественной оттянули на себя отборные немецкие дивизии, которые нужны были Гитлеру на Восточном фронте. Готовы ли их потомки поддерживать Россию – если не оружием, так дипломатическим путем?

А.Т.: - Сербы, во-первых, никогда не простят обиды, которые были им нанесены. А во-вторых, они не будут ссориться с Россией. Главное – чтобы наше правительство вело себя достойно. Если сегодня будут выдавать сербов, то завтра, если на Россию нападут, и она проиграет, выдадут своих генералов, которые защищали страну? Мы и так уже потеряли почти всех своих союзников. Сербское правительство, какое бы они ни было, не пойдет на разрыв отношений с Россией. Это было бы очень непопулярное решение для сербского народа.

А.Б.: – Роковой шаг, политическое самоубийство.

А.Т.: - Все равно, что нам отказаться от поддержки Донецка и Луганска, хотя она сейчас слабенькая. Это тоже будет роковой шаг, который вызовет серьезные проблемы и волнения.

Когда сербов спрашивают «вас сколько?», то они отвечают: «С русскими нас 200 миллионов».

А.Б.: - А без русских «пол-камиона» (полгрузовика).

А.Т.: - Или другой хороший анекдот. Американец спросил сербов: каково вам было воевать с самой сильной армией мира?

А.Б.: - Мы с русскими никогда не воевали, - ответили сербы.

А.Т.: - Так за то, чтобы мы никогда не воевали, всегда дружили и защищать тех генералов, кто дружил с Россией и защищал свою страну. Издавать книги, проводить пикеты, другие акции в поддержку Сербии, чтобы сербы знали: в России о них не забыли.