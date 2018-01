Друзьям большой Арктической восьмерки. Письмо из Канады

Дорогие друзья большой Арктической восьмерки.



Новый год только начинается, и я случайно обнаружил одну замечательную семейную фотографию. (см. ниже)

Очень важную для меня, и, я думаю, важную для моих канадских, американских и норвежских друзей, с которыми мне приходилось и проходится работать в рамках Арктического сотрудничества.



Я постарался донести важные слова о сотрудничестве в Арктике до Governor General Канады Господина Джонсона в ходе небольшой неформальной встречи вместе с моей дочерью Ольгой и канадским внуком Александром на торжественной церемонии по вручению ей гражданства в ноябре 2014 года.

Я знаю, что огромная проводимая работа в рамках сотрудничества большой арктической восьмерки и одно из ее направлений AMAT II, занимающееся вопросами безопасности в морском и авиационном транспорте в Арктикой зоне мира, никогда не была легкой. Так же как работа в рамках проекта ЕС Северный морской коридор (Интеррег IVB), в котором я работал координатором в течении 8 лет.



25 летняя дружба и плодотворное сотрудничество с Российским Арктическим "патриархом" Артуром Чилингаровым, специальным представителем Президента России по международным делам в Арктике и Антарктике подталкивают меня и дальше

продолжать эту работу.

И если не я, то уверен, другие люди будут продолжать это направление работы по улучшению Арктического сотрудничества в мире. Новый год - это самый любимый российский праздник, и я рад, что отправляю это письмо из самой холодной новогодней столицы мира - Оттавы, где был создан Арктический совет.

Я хотел бы, чтобы мы все прислушались к голосу арктической природы и нашли бы решение всех вопросов арктического сотрудничества. Это было бы замечательно и для простых людей и развития бизнеса на северных территориях мира.

Уверен, что Архангельские и возможно другие СМИ Северо-Запада России напечатают это письмо. Чтобы еще раз подтвердить, что все россияне хотят вместе с мировым арктическим сообществом и дальше развивать Арктику.



С наилучшими поморскими пожеланиями



Владимир Харлов

Транс НАО шиппинг

директор по развитию,

член рабочей группы AMATII ( авиация и морской транспорт) Арктического совета

Big Arctic 8

Dear Big Arctic 8 friends,



New year has just started I found out one family memory photo.



Very important to me and I think important to my Canadian, American and Norwegian friends



those I had a deal with in the frames on Arctic cooperation.

That is why I try to say something important about big Arctic 8 cooperation to Canadian Governor General Mr. Johnson within informal



meeting in Nov 2014 together with my daughter Olga and Canadian grandchild Alexander .



I know that all huge work of Big Arctic 8 and AMAT II ( aviation and maritime) )international cooperation had never been easy.



Тhe same as my EU (Interreg IV) Northern Maritime corridor project work where I was involved in for 8 years.



But my 25 years time of friendship and partnership with Russian Arctic "patriarch" Arthur Chilingarov,



Russia's President envoy in the international affairs in the Arctic and Antarctic convince me to do my best.



If not me another people will do all the Arctic cooperation improvements for sure.



Happy New year is a great holiday in Russia and I am happy to send this message from one of the biggest Arctic territories



country Canada, the coldest capital world -wide Ottawa.

I wish to all of us to listen to the Northern nature's voice and try to find solutions in the Arctic cooperation.



It would good for all ordinary people and business of the Northern territories in the world.



I am pretty sure, that my some media Archangelsk friends and may be in the North -West of Russia will



also publish my letter



To let Russian people know that we all want positive development together.



My best pomor greetings





Vladimir Kharlov



Trans NAO shipping LTD

development director



AMATII ( aviation and maritime) big Arctic 8 working group participant in Rejkyavik