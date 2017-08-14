Константин Щемелинин: Кто, если не Путин?

В марте 2018 года в России состоятся президентские выборы, но на политическом поле страны пока что наблюдается совершенное спокойствие, а ведь уже пора определяться: например, в 2012 году Владимир Путин был выдвинут съездом «Единой России» кандидатом на пост Президента РФ, а сейчас уже середина октября!

Возможно, данное спокойствие с темой выборов связано с тем, что нынешний Президент России обладает значительным рейтингом доверия народа и, по всем прогнозам, победит на выборах главы государства, если пойдет на них. Но пока что Путин не сказал, что будет баллотироваться на высший в государстве пост, хотя и не сказал, что баллотироваться не будет. Таким образом, интрига сохраняется.

Рассмотрим, кто побеждал на выборах Президент России в истории:

1996 год — победил действующий Президент России (Ельцин).

2000 год — победил Председатель Правительства России и и.о. Президента России (Путин).

2004 год — победил действующий Президент России (Путин).

2008 год — победил Первый заместитель Председателя Правительства России (Медведев).

2012 год — победил действующий Президент России (Путин).

Таким образом, история РФ показывает, что выборы Президента выиграет или действующий глава страны, или Председатель Правительства России, или Первый заместитель Председателя Правительства России. Если Владимир Путин не пойдет на выборы главы государства, тогда останутся только два варианта: Председатель Правительства России (Медведев) или Первый заместитель Председателя Правительства России (Шувалов).

Октябрьский рейтинг Левады-центра от 10 октября дает такую картину: если бы Путин не участвовал в выборах Президента страны, тогда лидером электоральных предпочтений оказался бы Медведев с 8%, а Шувалов получил бы меньше 1% при 55% не определившихся.

Таким образом, история предыдущих выборов показывает, если Владимир Путин не будет участвовать в выборах Президента России, то главой страны с высокой долей вероятности может стать нынешний Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Константин Щемелинин, крымский писатель