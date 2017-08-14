Путин снял губернатора Псковской области Андрея Турчака. Конец осенним отставкам?

Своим указом президент Владимир Путин снял с должности губернатора Псковской области Андрея Турчака.

На его место в качестве врио назначен Михаил Ведерников, ранее занимавший пост заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Аналитики называли Турчака последним в обойме осенних губернаторских отставок, есть мнение, что ему уготован высокий пост в федеральном политсовете «Единой России».

Впрочем, речь идет о добровольных отставках без отягчающих последствий. Об этом читайте в ближайшем воскресном выпуске Итогов недели.





