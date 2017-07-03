Цыбульский отменяет объединение НАО с Архангельской областью

Сразу после назначения заместителя министра экономического развития России и куратора от этого ведомства Арктических проектов Александра Цыбульского на пост временно исполняющего обязанности главы НАО пошли разговоры о том, что в его задачу входит (в том числе) подготовка к объединению с Архангельской областью.

Отметим, подобные разговоры сопровождают каждое назначение (довольно частые) в нефтеносный регион.

Этот вопрос в большей степени волнует жителей НАО (которые резко против объединения), чем жителей всей области (которые в основном за).

В интервью телеканалу «Россия-24» новый ненецкий глава признался, что такая задача перед ним не стоит.

Александр Цыбульский: «Могу честно официально сказать: когда президент назначал меня исполняющим обязанности губернатора, такая задача не ставилась. И никто из моих руководителей в Москве такую задачу передо мной не ставил».

Ранее Цыбульский говорил, что его главная задача – снять округ с нефтяной иглы (провести диверсификацию местной экономики).

Впрочем, как скептически отмечают наблюдатели, признание нового главы в задаче объединить область и округ означало для Цыбульского немедленное политическое самоубийство на уровне НАО.