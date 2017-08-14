"На кого работают эти люди?". Впечатления от вчерашней сессии Архангельского областного Собрания

Юрий Шаров, изгнанный из фракции «Справедливая Россия» депутат Областного Собрания:

Фракция "Единая Россия" показала сегодня на депутатской сессии своё истинное лицо.

Сначала они увеличили на 1-2 рубля на каждую лошадиную силу транспортный налог, потом уменьшили прожиточный минимум для пенсионеров и многодетных на 500-600 руб.

А в финале предложили выпросить у федерального правительства льготу за аренду леса, которая в большей степени будет предназначаться ряду олигархических структур, которые работают в Архангельской области, а зарегистрированы за пределами России.

Забыли коллеги, чьи интересы должны защищать в региональном парламенте.