Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"На кого работают эти люди?". Впечатления от вчерашней сессии Архангельского областного Собрания

Юрий Шаров, изгнанный из фракции «Справедливая Россия» депутат Областного Собрания:

Фракция "Единая Россия" показала сегодня на депутатской сессии своё истинное лицо.

Сначала они увеличили на 1-2 рубля на каждую лошадиную силу транспортный налог, потом уменьшили прожиточный минимум для пенсионеров и многодетных на 500-600 руб.

А в финале предложили выпросить у федерального правительства льготу за аренду леса, которая в большей степени будет предназначаться ряду олигархических структур, которые работают в Архангельской области, а зарегистрированы за пределами России.

Забыли коллеги, чьи интересы должны защищать в региональном парламенте.

28 сентябрь 11:47 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2017 (220)
Август 2017 (235)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.