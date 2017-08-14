Профессия - единорос. Отправлен в отставку первый губернатор из кремлевского списка

Как сейчас сообщают федеральные СМИ, уволен первый из кремлевского списка – глава Самарской области Николай Меркушкин.

Его относят к числу политических долгожителей, до Самарской области, которой он руководил с 2013 года (по мандату от президента), Меркушкин 17 лет отработал главой Мордовии.

Ходили версии, что Меркушкин уйдет на пенсию по состоянию здоровья, однако уже подписан указ о его новом назначении - спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.



О его преемнике Азарове можно сказать кратко – это профессиональный единорос, поработавший как мэром Самары, так и сенатором от региона.