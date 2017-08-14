Кремлевский инсайд: ненецкий Кошин и мурманская Ковтун попали в список "на вылет"

Как уже неоднократно писали федеральные СМИ (судя по всему, по спецзаказу Кремля), в 2017 году пройдет ряд отставок глав российских регионов как план по созданию благоприятного общественного фона перед президентскими выборами 2018 года.

Издание «Коммерсант», ссылаясь на собственный источник в Администрации Президента, называет конкретные адреса - Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края. Также же в списке один-два субъекта на Северном Кавказе, где губернаторов выбирают депутаты заксобраний из представленных президентом кандидатур.

Эксперты отмечают, что по сложившейся традиции увольнения губернаторов проводятся пакетом - глав субъектов меняют либо по несколько в один день, либо в течение недели-полутора ежедневно объявляется о досрочной отставке того или иного руководителя. Впрочем, частенько бывает так, что в объявленных по инсайду регионах смена власти так и не происходит, что положительным образом действует на определенную часть местного населения. На этот раз таким субъектом может оказаться ранее входившая в расстрельные списки Светлана Орлова (Владимирская обл.), недавно лично встретившаяся с президентом и, по словам ее окружения, получившая гарантию безопасности. Впрочем, как все мы помним, наш президент горазд на сюрпризы.

Напомним, главные претензии к губернатору НАО Кошину относятся к коррупционной составляющей и наличию у него личных оффшорных счетов в зарубежных банках, о чем не раз писала пресса. Его мурманской коллеге Ковтун вменяется стагнация экономики в богатом ресурсами регионе, который никак не может выйти из дотационной зоны.