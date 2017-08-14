Из шалаша в особняк. КПРФ скупает в Архангельске недвижимость

Такую информацию, полученную из собственных источников, публикует сайт Архсвобода:

«В народе заговорили о том, что в Архангельске на деньги партии куплен целый особняк на Набережной.

Говорят… Мол, так АП «расплатилась с Зюгановым» за всероссийскую сдачу муниципальных выборов… И, де, особняки по всей РФ куплены на неустановленных лиц…»

Сейчас, как передают источники АрхСвободы, все, что связанно с финансами.., господин Новиков тщательно скрывает даже от своих замов.

Но деньги, как утверждают источники, на счет обкома действительно поступили. Всего около 25 млн рублей. …Эти деньги предназначены для приобретения помещения.

…У Новикова и его хозяев в ЦК запросы большие. Поэтому рассматривались только отдельно стоящие здания в Архангельске со всеми удобствами и большим актовым залом.

Понятно, что такие деньги просто так не дают… Потому и Новикову неудобно перед простыми коммунистами распространяться.

Есть сведения, что и некая партийная перерожденка «Ягодка» тоже собирается втемную вкладываться в данное помещение…

Сегодня, в понедельник, состоится бюро обкома (сейчас в нем состоит 11 человек — прим. авт.), на нем и будет окончательно решен вопрос о помещении на Набке.

P.S. Наблюдатели от ИА RUSNORD полагают, что грядущие выборы в Областное собрание могут стать последними, на которых местные коммунисты получат хоть какие-то мандаты… вот Новиков ни в чем себе и не отказывает.