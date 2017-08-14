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"До меня во власти были одни му...ки". Новые откровения от Александра Донского (экс-мэр Архангельска)

Бывший мэр Архангельска Александр Донской, выбравший для себя стезю infant terrible столицы Поморья, любит эпатировать публику неожиданными выходками (проезд на Ferrari по ТЦ, проход в обгаженных трусах по Арбату). Ну, а если поняться с дивана лень (бизнес ведет сын и наследник Саша), то раздает интервью различным изданиям, в которых поучает жизни, приводя себя в пример.

Вот очередное для интернет-издания «Реальное время»,  куски, касающиеся непосредственно его архангельского периода жизни:

— Когда вы были мэром, много тратили на благотворительность, так писали.

— Рассказываю. Человек всегда занимается благотворительностью, чтобы повысить свою самооценку. Либо использует это как инструмент влияния или зарабатывания.

— А финансово успешные проекты скучно делать?

— Те проекты, которые ты делаешь для денег, они не вызывают эмоций. Например, сеть магазинов — вообще скучная тема. Ты правильно ее строишь, и это жесткая, скучная тема. Но деньги там есть, если ты сам не косячишь и не пытаешься изобрести велосипед там, где он уже создан.

— То есть сеть «Сезон» (сеть магазинов в Архангельске, которой владел Донской) вам было скучно делать?

— Да, скучно. И я на своем примере вижу, что в одном деле ты всегда будешь неэффективен. Поэтому я делаю много дел сразу и при этом у меня есть свободное время. Люди говорят, ты не можешь прожить столько жизней сразу. Я могу.

— А поход в мэры для вас был фаном?

— Я воспринимал это как фан. Я считал, что если я в своем городе стал уже самым крутым бизнесменом и трачу, на что хочу (а я всегда четко разделял, что мне реально нужно, а что обществом навязано). В какой-то момент я подумал, что могу сделать в этом городе самое большое? Я решил, что могу возглавить его. Меня серьезно не воспринимали, когда я пошел на выборы. Я был самым слабым среди своих противников и понимал, что должен силу противников использовать себе на благо, как в айкидо. Думал, что 100 тысяч долларов потрачу на выборы, а потратил миллион, да еще взял кредит на кампанию.

— Больше ущерба, чем толку?

— Ключевая ошибка многих политиков, когда они не понимают, что выборная кампания строится по одним принципам, а удержаться у власти нужно по другим. Когда я захватил власть, мне нужно было удерживать ее другим способом, чего я не умел. Я научился делать PR, стал лучшим ютьюбером, но удерживать власть ни один бизнесмен не умеет. Пример Трампа. Он очень крутой бизнесмен, а залез во власть и выглядит негодяем и мудаком. Что ни сделает, все как слон в посудной лавке. Стиль политического управления очень сильно отличается от стиля управления бизнесом. Я это понял только благодаря тому, что получил проблемы, мне дали очень четкую обратную связь: ты должен нравиться истеблишменту. А это и силовые структуры (их много), и вышестоящее начальство. Это «Единая Россия» в первую очередь, потому что иначе ни один твой законопроект не поддержат. Ты должен поддерживать связь с администрацией президента и нравиться ей. Не только федеральной администрации, но и региональной. А еще интересы бизнесменов, которые ты можешь задеть. Они могут против тебя работать, заказывать статьи и так далее. А с другой стороны тебя подпирает население, которое ожидает, что ты будешь выполнять то, что наобещал. А каждый по-своему понимает, что ты пообещал. Ты думал, что стал самой высокой фигурой в городе, а на самом деле поднялся на высоту, с которой видно все твои недостатки: и задницу, и жир, и какой ты тупой. Не в прямом, переносном смысле. Чем дальше ты идешь в политику, тем больше показываешь свою некомпетентность. Приходишь и реально не понимаешь, что происходит.

— Не посоветовали бы друзьям политической карьеры?

— Мне говорят: я прочитал вашу книжку, я хочу, как вы. Я говорю: в тюрьму тоже хочешь? (Донской 8 месяцев провел в СИЗО и был осужден на 3 года условно, — прим. ред.). Хочешь реализоваться в политике, ты должен быть не просто гибким, а гибким хамелеоном. Такая змея, которая еще и меняет цвет. Да еще она должна быть быстрой. Сегодня улыбаться человеку, завтра ему насрать, пройти по головам, а послезавтра снова улыбаться. Один политик высокого ранга (он сенатор сейчас) удивил меня. На встрече с ветеранами в приемной говорил: «Здрасьте, Марья Петровна, Валерий Петрович, Иван Сидорович, как дела, как дети, как внуки?» А потом зашел к себе в кабинет, налил коньяк и говорит: «Как же за…л этот перегной!» Представляете, эта циничная фраза обозначает отношение политиков к народу, к жизни и себе. Потому что он тоже перегной, если так говорит. Потому что ему нужно улыбаться людям, а он их люто ненавидит. Поэтому он жирный, зашлакованный и бухает постоянно.

Так вы зачем туда шли?

— Я считал, что это круто и я могу многое изменить в Архангельске, что те люди, которые до меня работали, они му…ки, потому что отработали один срок, а дальше их не избрали. Думал, что я такой красавчик и сделаю все, что обещал: выгоню цыган из города, расселю ветхое жилье, сделаю центральную улицу красивой, потому что мэр — главный в городе. Это была иллюзия. Меня стали подставлять даже свои люди. Вся политика построена на системе сдержек и противовесов, она построена на откатах: берешь с одних, делишься с другими, а потому нервно пьешь дорогой коньяк, думая, что тебя могут посадить. Если ты думаешь, что идешь туда заработать, тебя рано или поздно посадят. Ты можешь какое-то время воровать, но системе нужно постоянно кого-то сливать, показывать, что идет борьба с коррупцией. Если у тебя есть хребет, ты просто переломаешься. А если нет хребта — выживешь.  

21 сентябрь 16:12 | : Политика

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