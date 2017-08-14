Навальному в Архангельске не будут рады

Как сообщают сегодня некоторые региональные издания, в конце этой недели Архангельск должен был посетить известный оппозиционный политик Алексей Навальный, чей предвыборный штаб не так давно открылся в столице региона.

Однако теперь его визит под вопросом, организаторы политического турне не смогли согласовать с городскими властями место главного публичного сбора – площадь Профсоюзов, планируемого на вечер субботы 23 сентября.

Мэрия мотивировала отказ проведением Маргаритинской ярмарки, и предложила альтернативный вариант парка на улице Галушина. Это место уже не подходит координаторам штаба Навального в Архангельске, и готовятся подать протест в судебные инстанции.

По любому уже ясно, что приезд в Архангельск главного оппозиционера страны (часть наблюдателей считают Навального кремлевским проектом) откладывается.

Напомним, что Навальный, который номинально считается главным конкурентом Путина на выборах президента 2018 года, уже начал свою избирательную кампанию и поехал с рекламным туром по стране, посетив уже Мурманск, Екатеринбург и Омск. Архангельск также стоял в его планах…

Симптоматично, что на архангельских интернет форумах устроителям турне задается один вопрос, но в разных интерпретациях – а что здесь забыл Алексей Навальный?