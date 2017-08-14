"А была ли девочка?". Наблюдатели: Архангельские коммунисты перешли на самопиар

В социальных сетях появились странички депутата Архоблсобрания Надежды Виноградовой, которые она сама называет фейковыми.

Об этом депутатка-коммунистка поведала сетевому изданию «Двина-информ»… пока неизвестно, сами журналисты обратили внимание на новообразование ВКонтакте, или их на него навела народная избранница.

«Меня в контакте еще нет, кто-то ведет страницу от моего имени. Буду разбираться», - жалуется Виноградова и вместе с экспертами подозревает, что ее именная страничка будет использована для вбросов и её дискредитации как кандидата в депутаты во время будущей избирательной кампании в главный законодательный орган региона.

Отметим, что заводить странички в соцсетях стало повальной модой не только у депутатов, но и представителей исполнительной власти самого высокого ранге.

В тоже время, опрошенные редакцией наблюдатели сомневаются, что страничка Виноградовой в социальной сети чей-то злой умысел, невелика птичка. Скорее уж коммунисты, опростоволосившиеся в ходе сентябрьских выборов этого года, пошли на самопиар, выдумывая под свои имена скандальные инфоповоды. Главное, чтобы громко… и совсем недорого.