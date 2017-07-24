"Вольное дело": Кулебячкины выборы. Независимые журналисты об итогах выборов в Архангельской области

Участники Ассоциации Вольное дело» высказались по итогам сентябрьских выборов в Архангельской области:

Николай Прокофьев (Архсвободаа):

- При имеющейся системе формирования составов избирательных комиссий, когда общество фактически отстранено от этого процесса, в проведении выборов в России - в их нынешнем варианте - вообще является нецелесообразным. Есть царь - ВВП. Вот пусть всех и назначает. Как это, принципе, и делается уже... Население России это уже понимает. Дураков нет. ...Они нынче все сконцентрированы в избиркомах.

Андрей Рудалев (Беломорканал):

- Предыдущие выборы у нас прозвали «картофельными», прошедшие можно именовать пирожковыми или кулебячными. Выпечка стала главным героем на избирательных участках. Она была представлена во всем многообразии и в избытке. И ее никто не брал, потому как покупать было не кому. Не помогли даже щедрые скидки: корзинки и пирожные «картошка» продолжали вялиться на столах, а продавцы зевать. Не исключено, что к концу дня вся эта продукция и вообще протухла и ее пришлось выбросить… Тухлостью и унылостью несло от этих выборов. Из этого некогда любимого народом шоу окончательно исходит жизнь. И ее даже пирожками не спасти.

Илья Азовский (Правда Северо-Запада, Эхо севера):

- Мое мнение, что эти выборы - конец малых парламентских партий. всё идёт к двухпартийной системе… «Единая Россия», или её прообраз останется и именно в это образование вольются персонажи из нынешней парламентской оппозиции. Это случится, когда завянут и КПРФ, и ЛДПР, и СР (это произойдёт с уходом вождей, а то и раньше). На могилах увядших партий и на основе не системных формирований, а также готовых включиться в систему самовыдвиженцев возникнет вторая партия, которая периодически будет догонять правящую, но так и не догонит. Они договорятся. Вдвоем договариваться легче, чем на четверых, особенно если в дверь заглядывает пятый. И ещё выпечку реально жаль. Сколько её было - столько организаторов выборов рассчитывали видеть на участках. Но выпечка осталась не съедена. Значит просчитались. Значит ошибка социологов. Социологи слепили лажу.

Леонид Черток (RUSNORD):

- Местные выборы в очередной раз продемонстрировали их ненужность в принципе, всего лишь декорация якобы демократической системы. Победу ЕР при такой явке гарантируют подневольные бюджетники, остальные, кто голосуют за другие партии, делают это больше по приколу или врожденному духу противоречия.

P.S. С более развернутой картиной прошедших выборов от последнего эксперта вы сможете ознакомиться в ближайшем воскресном выборе Итогов недели.