Результаты выборов по Архангельской области: Полный провал КПРФ

Областной избирком сообщает – на выборах в муниципальные советы такой расклад:

Коношский муниципальный район — депутаты от «Единой России» и 2 самовыдвиженца;

Мирный — единороссы, 1 коммунист и 5 самовыдвиженцев.

Вилегодский муниципальный район — 11 единороссов, 6 самовыдвиженцев.

Виноградовский муниципальный район — единороссы, 1коммунист, 1 эсер, 2 самовыдвиженца.

Северодвинск (пофамильно): ЛДПР - Сухарев, Зангин. «Единая Россия» - Гмырин, Мелехин, Кукушкин, Чаленко, Воронцов, Лемуткина, Серба, Малинников, Горбунов, Ваккулин, Рындин, Варфоломмев, Лыбашева, Каленинцев, Трухин, Маляров, Андриевская, Старожилов, Заборский. КПРФ - Сурминова.

Коряжма (пофамильно): ЛДПР – Калинин. «Единой России» - Абрамов, Руснак, Леготина, Русских, Пономарёва, Кузнецова, Авдеенко, Бунькова, Бровин, Филимонова, Борисова. Самовыдвиженцы — Касьянов, Лухнёва, Коржева, Грущук, Чурин, Драганчук.

Шенкурский район - «Единая Россия», 1 - ЛДПР, 1 - самовыдвиженец.

Вельский район (пофамильно): «Единая Россия» - Басавин, Суроегина, Тутов, Орлов, Шорохов, Жуков, Голубева, Белозёров, Абрамова. ЛДПР - Владимир Орлов. Самовыдвиженцы – Шайкин, Истомина. «Справедливая Россия» - Быков, Съездин.

Онежский муниципальный район (пофамильно): «Справедливая Россия» - Горбунов, Митько, Ярёма. «Единая Россия» - Федченко, Антонов. ЛДПР - Маккулин, Завьялов.

О результатах на выборах в Новодвинский горсовет мы сообщали ранее.

Отметим, что во вчерашнем Воскресном вечере с Владимиром Соловьевым представители всех парламентских партий говорили о необходимости судебного разбирательства по каждому выявленному нарушению в единый день голосования.

В свою очередь местные наблюдатели отмечают доминирование на региональном уровне двух партий - «Единой России» и ЛДПР, а также полный провал КПРФ.