Константин Щемелинин: Выдающиеся люди - от Сталина до Ньютона

Опрос общественного мнения по поводу определения россиянами выдающихся людей всех времен и народов, проведенный «Левада-центром» 26 июля 2017 года, наделал много шума в СМИ тем, что на первое место вышел Сталин. Рассмотрим результаты опроса с точки зрения аберраций. Лев Гумилев так определял аберрации:
«1) Аберрация близости – преувеличение грандиозности недавних событий сравнительно с более ранними.
2) Аберрация дальности – расплывчатость далеких явлений, что создает ложное впечатление их незначительности».
Исходя из понятий аберраций, сравнивать выдающихся личностей по принципу «все против всех» некорректно. Для более-менее корректного сравнения итоговую таблицу можно разделить на три части: ныне живущие люди, деятели XX века и деятели до XX века. Выдающимся человека может назвать только история, поэтому ныне живущих людей учитывать нельзя. Проценты возьмем из итоговой таблицы «Левада-центра» и посмотрим, что получится:
А) Деятели XX века.
1) Сталин = 38%.
2) Ленин = 32%.
3) Гагарин = 20%.
4) Жуков = 12%.
5) Брежнев = 8%.
6) Эйнштейн = 7%
7) Есенин = 7%.
Б) Деятели до XX века.
1) Пушкин = 34%.
2) Петр I = 29%.
3) Лев Толстой = 12%.
4) Екатерина II = 11%.
5) Лермонтов = 11%.
6) Ломоносов = 10%.
7) Суворов = 10%.
8) Менделеев = 10%.
9) Наполеон = 9%.
10) Кутузов = 7%.
11) Ньютон = 7%.
Теперь уже можно делать выводы:
1) Главы стран.
В списке А находится 3 руководителя страны из 7, то есть доля руководства составляет 43%. В списке Б находится 3 главы державы из 11, то есть доля руководства составляет 27%.
Вывод №1. С удалением в прошлое уменьшается относительное количество руководителей государств в списке выдающихся людей.
2) Военачальники.
В списке А находится 1 военачальник из 7, то есть доля военачальников составляет 14%. В списке Б находятся 2 военачальника (Суворов и Кутузов) и 2 главы государства, прославленных своими военными победами (Петр I и Наполеон), таким образом, можно условно считать, что в списке Б находится 3 военачальника из 11, а значит, доля военачальников составляет 27%. Если же взять только двух полководцев, тогда доля военачальников составит 18%.
Вывод№2. С удалением в прошлое увеличивается число военачальников в списке выдающихся людей.
3) Ученые.
В списке А находится 1 ученый из 7, то есть доля ученых составляет 14%. В списке Б находится 3 ученых из 11, то есть доля ученых составляет 27%.
Вывод №3. С удалением в прошлое увеличивается доля ученых в списке выдающихся людей.
4) Писатели и поэты.
В списке А находится 1 литератор из 7, то есть доля литераторов составляет 14%. В списке Б находятся 3 литератора из 11, то есть для литераторов составляет 27%.
Вывод №4. С удалением в прошлое увеличивается доля писателей и поэтов в списке выдающихся людей.
Общий вывод: с удалением в прошлое в памяти людей остаются, преимущественно, ученые, писатели и полководцы, а память о деяниях руководителей государств имеет тенденцию к стиранию.
Константин Щемелинин, крымский писатель
(на фото: кто-нибудь помнит Ньютона в лицо?)