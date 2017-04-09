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Константин Щемелинин: Выдающиеся люди - от Сталина до Ньютона

Опрос общественного мнения по поводу определения россиянами выдающихся людей всех времен и народов, проведенный «Левада-центром» 26 июля 2017 года, наделал много шума в СМИ тем, что на первое место вышел Сталин. Рассмотрим результаты опроса с точки зрения аберраций. Лев Гумилев так определял аберрации:

«1) Аберрация близости  – преувеличение грандиозности недавних событий сравнительно с более ранними.

2) Аберрация дальности  – расплывчатость далеких явлений, что создает ложное впечатление их незначительности».

Исходя из понятий аберраций, сравнивать выдающихся личностей по принципу «все против всех» некорректно. Для более-менее корректного сравнения итоговую таблицу можно разделить на три части: ныне живущие люди, деятели XX века и деятели до XX века. Выдающимся человека может назвать только история, поэтому ныне живущих людей учитывать нельзя. Проценты возьмем из итоговой таблицы «Левада-центра» и посмотрим, что получится:

 

А)  Деятели XX века.

1) Сталин = 38%.

2) Ленин = 32%.

3) Гагарин = 20%.

4) Жуков = 12%.

5) Брежнев = 8%.

6) Эйнштейн = 7%

7) Есенин = 7%.

 

Б) Деятели до XX века.

1) Пушкин = 34%.

2) Петр I = 29%.

3) Лев Толстой = 12%.

4) Екатерина II = 11%.

5) Лермонтов = 11%.

6) Ломоносов = 10%.

7) Суворов = 10%.

8) Менделеев = 10%.

9) Наполеон = 9%.

10) Кутузов = 7%.

11) Ньютон = 7%.

 

Теперь уже можно делать выводы:

1) Главы стран.

В списке А находится 3 руководителя страны из 7, то есть доля руководства составляет 43%. В списке Б находится 3 главы державы из 11, то есть доля руководства составляет 27%.

Вывод №1. С удалением в прошлое уменьшается относительное количество руководителей государств в списке выдающихся людей.

2) Военачальники.

В списке А находится 1 военачальник из 7, то есть доля военачальников составляет 14%. В списке Б находятся 2 военачальника (Суворов и Кутузов) и 2 главы государства, прославленных своими военными победами (Петр I  и Наполеон), таким образом, можно условно считать, что в списке Б находится 3 военачальника из 11, а значит, доля военачальников составляет 27%. Если же взять только двух полководцев, тогда доля военачальников составит 18%.

Вывод№2. С удалением в прошлое увеличивается число военачальников в списке выдающихся людей.

3) Ученые.

В списке А находится 1 ученый из 7, то есть доля ученых составляет 14%. В списке Б находится 3 ученых из 11, то есть доля ученых составляет 27%.

Вывод №3. С удалением в прошлое увеличивается доля ученых в списке выдающихся людей.

4) Писатели и поэты.

В списке А находится 1 литератор из 7, то есть доля литераторов составляет 14%. В списке Б находятся 3 литератора из 11, то есть для литераторов составляет 27%.

Вывод №4. С удалением в прошлое увеличивается доля писателей и поэтов в списке выдающихся людей.

Общий вывод: с удалением в прошлое в памяти людей остаются, преимущественно, ученые, писатели и полководцы, а память о деяниях руководителей государств имеет тенденцию к стиранию.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(на фото: кто-нибудь помнит Ньютона в лицо?)

10 июль 11:22 | : Политика

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