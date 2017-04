Чокнутый "профессор". Обама и его гешефты

Бывший президент США Барак Обама согласился выступить с речью перед американскими финансистами, запросив за это рекордную для подобных мероприятий сумму - 400 тысяч долларов.

Речь, судя по всему, пойдёт о конференции по здравоохранению, которую проведет в сентябре этого года одна из крупных финансовых фирм, имеющая «интерес» в фармакологической промышленности. Ожидается, что Обама станет основным докладчиком на деловом завтраке в один из дней форума. Зачем телепродюсерам это надо (именно они заказывают гостей, а потом раскручивают на оплату инвесторов проекта)? Для рейтинга, для скандала. Как мы помним, одним из самых спорных моментов правления темнокожего президента стало изменение закона об обязательном медицинском страховании – его решили тонким слоем размазать на всех, в том числе и на самые маргинальные слои населения. С этим обещал бескомпромиссно бороться новый президент. Вот вам и интрига…

Кстати, предыдущий «гонорарный» рекорд установила Хиллари Клинтон, запрашивая за участие в телевизионных передачах до 200 000 долларов. Но это ещё до её провала на президентских выборах, в данном своём положении эта тётя мало кому интересна.

А вообще, куда уходят президенты… когда уходят из президентов?

В СССР с этим было просто – вперёд ногами. Разве что Хрущёв… но это совсем особая история, хорошо, что живым в асфальт не закатали. А представьте себе, какие бы гонорары были у лектора Иосифа Сталина… впрочем, он до памперсов боялся заграницы вообще и самолётов в частности (вот где гниль натуры проявлялась). Хрущёв бы ездил, только не выпускали.

Дорожку в постпрезидентское «эльдорадо» проложил Михаил Горбачёв. Но давайте смотреть реально. Человек вышел на пенсию при галопирующей инфляции. Сколько ему рублей соцстрах накинул на бедность? В мире его имя до сих пор ассоциируется (не всегда заслуженно) со всем хорошим, что произошло со страной в конце ХХ века. Соответственно, имидж, востребованность, гонорары. В то, что он получал какие-то сотни тысяч за сознательный развал Союза, лично я не верю – история шла своим закономерным путём, на котором любое мёртворождённое когда-нибудь усыхает. К тому же большая часть его гонораров (в том числе, актёрских) уходила на благотворительные проекты и общественно-политические игры пенсионера планетарного значения. Оставим старину Горби в покое…

А вот Ельцин… а что Ельцин? Да, не Сократ, болезни, термоядерная смесь спорта и алкоголя. На любимую рыбалку хватало и хорошо. С тем и ушёл.

Путина трогать не будем. Не то, что сакральное, просто пока нет предмета для обсуждения.

Говорят, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад где-то в горах пасёт коз. По-моему, прикалываются. Я не верю в честных людей во власти, для них есть более интересные и приличные занятия. А раз полез, значит, уже замазался.

Про американских президентов-отставников более-менее известно. Общественная работа, те самые знаменитые библиотеки их имени. В бизнесе участвуют осторожно - наверное, боятся обвинений в использовании наработанных за годы Белого дома связей. Зато заработать денег (они, как известно, лишними не бывают) на своей узнаваемой мордочке, на имидже, какой бы он ни был – почему нет.

Особенно, если сценарий написан под определённую персону. Американский телезритель хорошо помнит, что в бытность свою президентом Барак Хусейнович не раз обличал представителей финансовой индустрии, называя их «жирными котами», спровоцировавшими финансовый кризис 2008 года и тем не менее получающими огромные зарплаты, в то время как простые американцы страдали от последствий этого кризиса. Это была его главная фишка – разыгрывать из себя защитника различных меньшинств (социальных, национальных, сексуальных… без разницы) от посягательств крупного капитала.

И вот теперь он соглашается выступить перед ними за деньги. Пример беспардонного лицемерия, вам не кажется? Уже посыпались обвинения в ангажированности, в предательстве идеалов, даже в продажности. Барак только плечами пожимает – зарабатываю, чем могу и на чём могу.

Ну ладно, в телевизионных передачах могут участвовать как положительные, так и отрицательные персонажи, взрослый зритель в состоянии для себя решить who is who. Но совсем другое - выступление перед студентами. Тут само собой подразумеваются полезные знания, которыми должна обогатиться аудитория. Обама совсем недавно уже выступал перед учащимися Университета Чикаго. В своей привычной легкой манере. Давал молодым людям советы по лидерству, управлению социальными сетями и даже браку. Предупреждал, чтобы внимательно относились к фотографиям в соцсетях, игриво намекнул, что, если бы постил всё своё без разбора, не бывать бы ему президентом Америки (порнуха или наркотики?). За всю лекцию ни разу не упомянул своего преемника Трампа… как будто того и на свете нет.

И чему этот отставник может научить американскую молодёжь?

Во время президентства Обамы Штаты ухитрились разрушить отношения с теми внешнеполитическими партнёрами, которые, казалось бы, потянулись к темнокожему президенту с исламскими корнями как к медовой морковке. Например, контакты с аравийскими монархиями, влиятельнейшей в ближневосточном регионе Саудовской Аравией, с которой Вашингтон начал вдруг вести себя как как эгоистичный, требовательный, но очень ненадёжный сюзерен со своим вассалом.

Или с Англией… уж с кем-кем. Под конец второго обамовского срока мэр Лондона стал позволять в адрес американского президента такие резкие высказывания… А тот глотал, понимая, что заслуженно. Всё потому, что позволил себе пугать британцев: мол, в случае выхода из Евросоюза они непременно столкнутся с большими проблемами в торговых отношениях с Америкой, «встанут последними в очередь». Ну и в ответ получил «плюху» от Бориса Джонсона (тоже тот ещё персонаж, между нами) – «президент-кениец всё не может преодолеть наследственную неприязнь к Британской империи».

В итоге в анамнезе 8-летнего правления Обамы невнятная, «подростковая» внешняя политика, неспособность сыграть роль ответственного гегемона и удержать международную стабильность, бессилие перед нарастающими противоречиями в таком ключевом регионе мира, как Ближний Восток, и существенные разногласия со своими историческими союзниками – от Турции до Великобритании. И это то, чем должен заниматься конкретно президент (провалы в экономике и социалке ещё можно свалить на бездарно подобранных советников), и что еще придется исправлять Трампу.

Так что пусть Барак втирает студентам про интернет и соцсети… вреда меньше.

Леонид Черток