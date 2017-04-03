Читайте в Итогах недели от 30 апреля 2017 года (Еженедельный обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Его университеты – чему политический неудачник Обама сможет научить студентов;
- В мире опросов – россияне не так безнадёжны, как хочет представить ВЦИОМ;
- Из князей в грязи - в камере СИЗО экс-глава Марий-Эл проникся сочувствием к собственной заднице;
- Два часа с мэром – Соломбальский ЦБК вот-вот обретёт нового хозяина.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/38288-itogi-nedeli-s-24-po-30-aprelya-2017-goda.html