Итоги недели с 24 по 30 апреля 2017 года

- Его университеты – чему политический неудачник Обама сможет научить студентов;

- В мире опросов – россияне не так безнадёжны, как хочет представить ВЦИОМ;

- Из князей в грязи - в камере СИЗО экс-глава Марий-Эл проникся сочувствием к собственной заднице;

- Два часа с мэром – Соломбальский ЦБК вот-вот обретёт нового хозяина.

Международные новости

США: Лицемерие Обамы

Бывший президент США Барак Обама согласился выступить с речью перед американскими финансистами, запросив за это рекордную для подобных мероприятий сумму - 400 тысяч долларов.

Речь, судя по всему, пойдёт о конференции по здравоохранению, которую проведет в сентябре этого года одна из крупных финансовых фирм, имеющая «интерес» в фармакологической промышленности. Ожидается, что Обама станет основным докладчиком на деловом завтраке в один из дней форума. Зачем телепродюсерам это надо (именно они заказывают гостей, а потом раскручивают на оплату инвесторов проекта)? Для рейтинга, для скандала. Как мы помним, одним из самых спорных моментов правления темнокожего президента стало изменение закона об обязательном медицинском страховании – его решили тонким слоем размазать на всех, в том числе и на самые маргинальные слои населения. С этим обещал бескомпромиссно бороться новый президент. Вот вам и интрига…

Кстати, предыдущий «гонорарный» рекорд установила Хиллари Клинтон, запрашивая за участие в телевизионных передачах до 200 000 долларов. Но это ещё до её провала на президентских выборах, в данном своём положении эта тётя мало кому интересна.

А вообще, куда уходят президенты… когда уходят из президентов?

В СССР с этим было просто – вперёд ногами. Разве что Хрущёв… но это совсем особая история, хорошо, что живым в асфальт не закатали. А представьте себе, какие бы гонорары были у лектора Иосифа Сталина… впрочем, он до памперсов боялся заграницы вообще и самолётов в частности (вот где гниль натуры проявлялась). Хрущёв бы ездил, только не выпускали.

Дорожку в постпрезидентское «эльдорадо» проложил Михаил Горбачёв. Но давайте смотреть реально. Человек вышел на пенсию при галопирующей инфляции. Сколько ему рублей соцстрах накинул на бедность? В мире его имя до сих пор ассоциируется (не всегда заслуженно) со всем хорошим, что произошло со страной в конце ХХ века. Соответственно, имидж, востребованность, гонорары. В то, что он получал какие-то сотни тысяч за сознательный развал Союза, лично я не верю – история шла своим закономерным путём, на котором любое мёртворождённое когда-нибудь усыхает. К тому же большая часть его гонораров (в том числе, актёрских) уходила на благотворительные проекты и общественно-политические игры пенсионера планетарного значения. Оставим старину Горби в покое…

А вот Ельцин… а что Ельцин? Да, не Сократ, болезни, термоядерная смесь спорта и алкоголя. На любимую рыбалку хватало и хорошо. С тем и ушёл.

Путина трогать не будем. Не то, что сакральное, просто пока нет предмета для обсуждения.

Говорят, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад где-то в горах пасёт коз. По-моему, прикалываются. Я не верю в честных людей во власти, для них есть более интересные и приличные занятия. А раз полез, значит, уже замазался.

Про американских президентов-отставников более-менее известно. Общественная работа, те самые знаменитые библиотеки их имени. В бизнесе участвуют осторожно - наверное, боятся обвинений в использовании наработанных за годы Белого дома связей. Зато заработать денег (они, как известно, лишними не бывают) на своей узнаваемой мордочке, на имидже, какой бы он ни был – почему нет.

Особенно, если сценарий написан под определённую персону. Американский телезритель хорошо помнит, что в бытность свою президентом Барак Хусейнович не раз обличал представителей финансовой индустрии, называя их «жирными котами», спровоцировавшими финансовый кризис 2008 года и тем не менее получающими огромные зарплаты, в то время как простые американцы страдали от последствий этого кризиса. Это была его главная фишка – разыгрывать из себя защитника различных меньшинств (социальных, национальных, сексуальных… без разницы) от посягательств крупного капитала.

И вот теперь он соглашается выступить перед ними за деньги. Пример беспардонного лицемерия, вам не кажется? Уже посыпались обвинения в ангажированности, в предательстве идеалов, даже в продажности. Барак только плечами пожимает – зарабатываю, чем могу и на чём могу.

Ну ладно, в телевизионных передачах могут участвовать как положительные, так и отрицательные персонажи, взрослый зритель в состоянии для себя решить who is who. Но совсем другое - выступление перед студентами. Тут само собой подразумеваются полезные знания, которыми должна обогатиться аудитория. Обама совсем недавно уже выступал перед учащимися Университета Чикаго. В своей привычной легкой манере. Давал молодым людям советы по лидерству, управлению социальными сетями и даже браку. Предупреждал, чтобы внимательно относились к фотографиям в соцсетях, игриво намекнул, что, если бы постил всё своё без разбора, не бывать бы ему президентом Америки (порнуха или наркотики?). За всю лекцию ни разу не упомянул своего преемника Трампа… как будто того и на свете нет.

И чему этот отставник может научить американскую молодёжь?

Во время президентства Обамы Штаты ухитрились разрушить отношения с теми внешнеполитическими партнёрами, которые, казалось бы, потянулись к темнокожему президенту с исламскими корнями как к медовой морковке. Например, контакты с аравийскими монархиями, влиятельнейшей в ближневосточном регионе Саудовской Аравией, с которой Вашингтон начал вдруг вести себя как как эгоистичный, требовательный, но очень ненадёжный сюзерен со своим вассалом.

Или с Англией… уж с кем-кем. Под конец второго обамовского срока мэр Лондона стал позволять в адрес американского президента такие резкие высказывания… А тот глотал, понимая, что заслуженно. Всё потому, что позволил себе пугать британцев: мол, в случае выхода из Евросоюза они непременно столкнутся с большими проблемами в торговых отношениях с Америкой, «встанут последними в очередь». Ну и в ответ получил «плюху» от Бориса Джонсона (тоже тот ещё персонаж, между нами) – «президент-кениец всё не может преодолеть наследственную неприязнь к Британской империи».

В итоге в анамнезе 8-летнего правления Обамы невнятная, «подростковая» внешняя политика, неспособность сыграть роль ответственного гегемона и удержать международную стабильность, бессилие перед нарастающими противоречиями в таком ключевом регионе мира, как Ближний Восток, и существенные разногласия со своими историческими союзниками – от Турции до Великобритании. И это то, чем должен заниматься конкретно президент (провалы в экономике и социалке ещё можно свалить на бездарно подобранных советников), и что еще придется исправлять Трампу.

Так что пусть Барак втирает студентам про интернет и соцсети… вреда меньше.

Федеральные новости

Опросы: Время счастливеть

«Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума за все время социологических исследований с 1990 года. Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85%», - докладывает Кремлю ВЦИОМ результаты последних социологических исследований душевного состояния дорогих россиян.

Эта новость уже стала шуткой недели и тянет на хохму месяца. Потому что в исследование закралась явная ошибка. Та же организация, находящаяся на бюджете (ВЦИОМ), совсем недавно докладывала, что доля россиян, поддерживающих Путина-президента, не видящая без него никакого для себя будущего, составляет 86 %.

Ну, что за дела?! Получается, за президента готов проголосовать один процент несчастливцев. Пусть мотивируют своё решение, иначе, это или подтасовка данных, или провокация. Вопрос-то принципиальный!

Нет, я не стал представлять толпу по-идиотски улыбающихся счастливых, и рядом для контраста небольшую кучку скептиков-ёрников, к которой принадлежу сам. Вместо этого стал размышлять, что заключено в самом понятии «счастье».

«Счастье – это когда тебя понимают», - подсказывает известный к/ф «Доживём до понедельника». Ну, это, скорее, для подростковых групп, когда сам себя понять не можешь и все умные мысли восставшие гормоны глушат. «Счастье – это оргазм», - не раз слышал… в основном от представительниц прекрасного пола. Но тогда причём здесь Путин… или? «Счастье – это внутренняя гармония с самим собой», - услышал буквально вчера. Ну, это уже ближе.

Как же эти ВЦИОМовские социологи вопрос ставили? Звонили на городские телефонные номера, подходили на улице, и сразу в лоб: «Вы счастливы?»? Ну, и кто захочет представиться мрачным букой перед незнакомыми людьми? Хотя для национальной ментальности более характерен анекдот: «Хреново живу… а вот Васька-сосед хорошо живёт, сажать пора!». Как вы считает, те миллионы доносов, что были написаны в конце 30-х годов прошлого века, они все были про политику? Дай бог одна четвёртая от общего числа. В остальном успешным людям мстили неудачники. Но только заселят стукача в освободившуюся после ареста квартиру - и вот уже наступает оно - счастье.

Впрочем, приведённые выше цифры можно рассмотреть с точки зрения готовности народа (любого) к самостоятельности мышления. Я читал в работах современных психологов о некой модели коллективного поведения, когда только 12–14% жителей страны готовы существовать более или менее самостоятельно, как можно дальше дистанцируясь от государства. Это те, у которых всё складывается в бизнесе, кто внутренне готов работать фрилансерами (раньше таких называли «свободными художниками»), на кого не действует агитация извне. Короче, интеллектуалы, как бы кого не раздражало это понятие.

Все остальные в той или иной мере рассчитывают на государственные или большие корпоративные структуры. Однако при этом многие люди, участвующие в таких структурах, на самом деле не верят, что их защитят – у них сохраняется ощущение очень высоких рисков. Но при этом убеждают себя в защищённости - ведь это им гарантировали с самого верха. Дальше убеждение переходит на внутреннее ощущение счастья… правда, очень немногие смогут словами описать данное состояние души.

И вот парадокс – российские чиновники и политики (особенно из парламентских партий) недолюбливают именно те 14 % активного населения, которые по всем показателям должны быть опорой и надеждой государства. В их представлении самостоятельный, независимый человек - тот, кто нарушает законы, выводит деньги за рубеж, превращает рубли в валюту… короче, подрывающий отечественную экономику и не признающий концепцию «вертикали власти», а не тот, кем он является в действительности - творческий, занятый своей семьей, строящий бизнес на долгосрочную перспективу, на услуги и выбор которого опираются все динамично развивающиеся мировые экономики.

Именно последние вызывают негативные эмоции и у остальных 86 «счастливых» %, ибо с ними народ связывает перестройку, реформы и собственные лишения. Короче, завидует, не понимает. Отсюда и ненависть. Как ненависть к ближнему коррелируется с таким понятием, как «счастье», лично для меня непостижимо.

В противовес России, в тех странах, где всё-таки случилось «экономическое чудо» (в Южной Корее, например, или в постфранкистской Испании), реформы поддерживались населением потому, что они быстро приводили к улучшению экономического положения людей. Их реформы были направлены на приращение имущества у среднего класса, на развитие малого и среднего бизнеса с резким уменьшением вмешательства государства… вплоть до исключительно охранных функций. В итоге это приводило к созданию длинных экономических схем в противовес коротким – «хапнуть и разбежаться».

Мы же… застопорились на модели административной экономики с элементами частного предпринимательства. Откуда тут счастью взяться?

По-моему, ВЦИОМ в очередной раз гонит заказную патриотическую шнягу. Потому что социологи «Левада-центра» выдают совсем другие цифры по схожим опросам. 37% опрошенных ими россиян укоряют государство в невыполнении своих обязательств, при этом 53 % уверяют, что свои обязательства перед государством они выполняют. Ну, и откуда счастью взяться… когда сплошное кидалово?

А вот ещё от «Левады» - С утверждением, что население России уже устало ждать от Путина каких-то положительных сдвигов в своей жизни, согласен 51% респондентов. При этом наименее удачными действиями президента большинство опрошенных признали борьбу с коррупцией и повышение уровня жизни граждан, увеличение зарплат и пенсий (по 32%).

А вот ключевое - В ответе на вопрос "Виновен ли Путин в тех злоупотреблениях властью, в которых его обвиняют его противники?" 41% россиян согласились, что виновен или "наверное, виновен", а 23% считают, что "даже если это и правда, важнее то, что при нем страна стала жить лучше". 50% опрошенных считают, что Путину важнее проблемы страны, а 35% - что важнее личные интересы.

Я отнюдь не хочу вас убедить, что с такими результатами опросов Путин в следующем году обязательно проиграет Навальному выборы. Как раз те активные и мыслящие 14 % просто не придут на избирательные участки, потому что в списках не будет приятного им во всех отношениях кандидата, а связываться с протестным голосованием они побрезгуют. В итоге победит Путин - за счёт того самого «коллективного разума»… если, конечно, сам того захочет.

А сейчас я лишь писал, что нет в моей стране столько счастливо улыбающихся идиотов. Не верю… не хочу верить.

Коррупция: Всё это Маркелов

Как мы любим узнавать о закулисной жизни известных людей!

Но я сейчас не об их амурных похождениях, хотя это по определению самые рейтинговые материалы, «жёлтая пресса» ими живёт. Считается моветоном? Смотря куда уходят эти отношения. Если какого-то крупного начальника близко к полтиннику пробило на последнюю любовь, готов этому умилиться. Особенно, если этот начальник бросил пост, ушёл в отставку и удалился со своей юной избранницей куда-нибудь в глушь капусту сажать (читал о таких, но лично не знаком). И совсем другое дело, когда молодой шалаве дают министерские… или иные посты. Тут уж, прелюбодеи, получите по полной, ибо от ваших амуров один вред обществу (не имел в виду никого конкретно, просто высказал авторскую позицию по конкретной проблеме).

Но сегодня не об этом. Не о любви. О богатстве. Которое обнаруживается в кармане человека, сидящего на государственной зарплате. Да-да, та самая бриллиантовая ручка губернатора Хорошавина (Сахалин) или коллекция эксклюзивных хронометров губернатора Гайзера (Коми). Обратите внимание, что у такого же арестанта губернатора Белых (Киров), в чьём деле наблюдатели усматривают изрядную долю политической составляющей, ничего особенного не нашли, иначе бы сообщили. А ведь искали… будьте уверены. О чём это говорит? Да ни о чём.

А теперь Маркелов. Которого в Республике Марий-Эл активно не любили. Который отличался хамством, вседозволенностью и наездами на оппонентов. Которого любил, по ходу, только Кремль, ибо терпел до последнего. В смысле, убрали с поста перед самым арестом. Думаете, не спешили с этим, чтобы не волновать, чтобы не сбежал раньше, чем за ним придут с наручниками? Тогда вы наивный чукотский мальчик и совсем не представляете закулисную жизнь нашей власти. Так слушайте меня – у каждой фигуры масштаба Маркелова и пр. есть покровитель ещё более крупного масштаба. Но за каждым идёт слежка, сбор компромата, который в любой момент может стать уголовным делом. Однажды пухлость такой папки начинает превышать все мыслимые пределы - не то что в следовательский сейф не влезает, но и на полку не встаёт. Тогда «большие ребята» из ФСБ идут в Кремль и докладывают: такой-то совсем обезумел, хапает не по чину, пора «загасить». После начинаются консультации (в том числе и с покровителем) – действительно имярек оборзел или пусть ещё погуливанит. И тут уж кто переубедит ТОГО, ЧТО ВСЁ РЕШАЕТ.

В случае с Маркеловым победила сторона обвинения. И пошли в прессу откровения - Басманный суд Москвы арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл, обвиняемого в получении взятки в 235 млн рублей. Также наложен арест на земельный участок и здание в центре республиканской столицы, принадлежащие его сообщнице Наталии Кожановой.

Ну, недвижимостью нас не удивишь, некоторые чиновники и больше приобретают… по вилле на каждую любовницу. Но главной фишкой в деле Маркелова остаётся его страсть к прекрасному. Любуйтесь: Особое впечатление на оперативников произвели картины известных итальянских художников Боттичелли и Рафаэля, работы скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения, которые разыскивает Интерпол, а также прижизненное издание стихов Александра Пушкина с автографом, рукописи Николая Карамзина...

Почувствовали приступ умиления? Да, человек нечист на руку, периодически запускает её в общий бюджетный карман и берёт оттуда не щепотью, гребёт всей пятерней. Но ведь не на Майами, не на Ferrari… на живопись. Купит подлинник Боттичелли и сидит – наслаждается. Или перед сном личное факсимиле Пушкина рассматривает, и ему после этого «Сказка о царе Салтане» снится. Или листает Карамзина и думает о судьбах России.

Вот такой человек руководил Республикой Марий-Эл. Я был в Йошкар-Оле осенью 1988-го. Время было серое, мутное, под стать самому городу. Честное слово, не ожидал такой внешней безликости от такого красивого названия. Из национального колорита – только кумыс в пивных бутылках с ржавыми пробками (далеко от туалета отходить не рекомендуется). Народ спокойный, чтобы не сказать, депрессивный, особенно в сравнении с Казанью, откуда съёмочная группа и переместилась вслед за перипетиями сценария. И в капитализме Марий-Эл ничем особым не выделился - ни плохим, ни хорошим… за что им такая напасть?

Я в течение нескольких лет периодически читал отзывы о стиле правления Маркелова в дружественном «Руснорду» издании http://7x7-journal.ru/mariel/ . Мнение общества сводится к одному – оборзевший плебей во власти. И подлинники великих нужны ему были не для услады глаз, а для почёсывания собственного эго – я всё могу купить! Не знаю уж, кем он себя представлял – султаном, Борджиа, олигархом или президентом… мне неинтересен его мыслительный процесс. Подобные представители этого социального класса даже на эротические переживания не способны, только на грязное порно.

Один из самых громких скандалов с его участием, который очень аккуратно притушили в федеральной прессе - в сентябре 2015 года Маркелов публично обещал перекопать дорогу в селе, где его якобы «плохо принимали». Знаю, что об этой выходке стало известно Москве, причём на самом высоком уровне. И где же оргвыводы? Почему сразу не сняли? Ведь любому психоаналитику ясно – с беднягой происходит профессиональное выгорание, искривление личности? Вопрос без ответа.

Я удивляюсь на нашу власть. В интернете про Маркелова столько написано… хотя бы про совершенно беспардонное пользование административным ресурсом (за просто так «Лёнькой – голубой экран» не назовут). Плюс метания между партиями. Моветон для губернатора, выигрывавшего выборы под знамёнами ЛДПР, вдруг в 2007-м оказаться в «Единой России». С прицелом на то, что глав регионов стали назначать, совсем неприкрытое приспособленчество.

Лично у меня вырисовывается карикатурный портрет нонконформиста. Кремль, по ходу, такая картинка вполне устраивала.

Но бог шельму метит. Я даже не про арест. «Я 16 лет отдал государственной службе, до этого был депутатом ГосДумы, был в Совете Федерации. Неужели я заслужил такое отношение? Расскажите моим друзьям, среди которых есть депутаты, о моем нынешнем положении. Пусть они внесут изменения в законы, чтобы людям за решеткой жилось легче. Мне нечем бриться, нечем ногти подрезать. Я скоро превращусь в дикаря. А еще закончилась выданная на месяц туалетная бумага. 25 метров — а больше не положено. Могу я купить ее за те 310 рублей, что остались?». Это эпистолярный вопль Леонида Маркелова из камеры СИЗО. За что ему такое? За то, что, будучи много лет депутатом и чиновником высшего эшелона, он ни разу не задумался о тех, кто парится на шконке. По делу или безвинно, в данном случае не имеет значения.

Он и сейчас о них не думает. Потому что озабочен исключительно своей «бесценной» персонкой, на чью драгоценную ж. не хватает туалетной бумаги. И если завтра с него вдруг снимут все обвинения (бывает у нас и такое… а вы не знали?), выпустят на свободу и определят к кому-нибудь советником, он даже не подумает пойти в правозащитники, бороться за 50 м туалетной бумаги в месяц.

Потому что сволочь. Этот экс-губернатор уверен, что все, кто сидит в соседних с ним камерах достойны самого сурового наказания, вплоть до пожизненного, с применением самых изощрённых методов физического воздействия. Но только не он.

«Будет сидеть, я сказал!» (Г. Жеглов)

Региональные новости

Архангельск: Меры мэра

И вот очередная встреча главы Архангельска с главными редакторами. Всё в том же «пряничном домике», что на Чумбаровке. За традиционным чайным столом. Но без канапе с сёмгой. Уже второй раз. Неужели гости Арктического форума всё подъели?!

Впрочем, и под кулебячки с палтусом было о чём поговорить. Весна… проклятущий снег растаял и из-под него полезло. Полезло то, о чём когда-то говорила Валентина Матвиенко в статусе президентского полпреда (многие помнят, а кто нет… тому и знать необязательно). И ладно бы только старые газеты-пакеты. Если дороги смогли подлатать, то во многие дворы (например, мой) выйти просто страшно. Там и грязь (собака отмокает в ванне после каждого гуляния), и лужи, и запах… и черти что под ногами.

У меня лично был заготовлен вопрос: не пора ли на уровне муниципалитета вводить программу «Архангельские дворы», приводить себя в порядок не только спереди, но и (пардон, дамы) сзади. Но эта тема оказалась настолько актуальна, что её поднял первый же главред (задавали вопросы по кругу, как расселись… единственная защита от гиперактивного Азовского, только он отсутствовал по уважительной причине).

Честно говоря, от мэра я ожидал ответа – интересная мысль, креативная, дам распоряжение отработать. Но вопроса так и не задал. Потому что в этом нашем сообществе традиция – говорить правду (по крайней мере, стараться). И Годзиш не стал отступать от этого однажды выработанного правила: «Давайте признаем очевидное – на то, чтобы чистить себя по всем углам, у города денег нет и не предвидится». Есть 800 миллионов рублей, 500 идёт на зиму, 300 на лето - на это гулять и будем. Кстати, мэр считает, что вообще была зря озвучена цифра 800, вызвавшая ненужный ажиотаж в обществе и СМИ, ибо она для профессионалов-экономистов, занимающихся городским хозяйством и проводящих соответствующие конкурсы, а не для досужих пересудов и местечковой конспирологии. Есть московский метод – рентабельность цены, предложенная претендентами на муниципальный контракт, высчитывается по метражу обслуживаемой территории. И контракты впредь будут заключаться сразу на два, а то и три года.

Можно было возразить – такая цифра - подарок для нас, на неё читатель косяком идёт… но я не стал. Я слушал ответ на ещё один заготовленный заранее вопрос – смогу ли я следующей зимой добраться до сберкассы (нынешней с трудом получилось). И услышал – будем работать с собственниками, ответственными за состояние прилегающих территорий. А также с «управляшками», ТОСами и пр. И окончательно огорошился – до Арктического форума набережная не убиралась лет 10-15! Как так?! А так. Повода не было. Как и собственника. Раньше хоть прилегающие территории хозяева «шашлычек» подметали (я так мыслю), а теперь и их разогнали.

Ох, не всё в порядке в датском королевстве… случись сейчас реинкарнация генсека Хрущева, он бы ужаснулся и отобрал у нас, недостойных потомков, гранитную набережную обратно. Ходите, мол, разгильдяи, по насыпному берегу, раз убирать за собой не можете.

Зашла речь о площади перед Морвокзалом. Точнее, о будущем так и недостроенного транспортно-пересадочного терминала. Об этом мы пытали градоначальника еще в прошлом марте… да не скоро дело делается. Игорь Викторович рассказал про 6 судебных заседаний, которые уже состоялись. Уверен, что в споре будет «поставлена точка». В каком месте. Есть мысли «оживить» терминал выставочным центром, сейчас идут переговоры с собственниками строения. Но то, что никто построенного сносить не будет, по-моему, очевидно. И правильно - я об этом сам не раз писал - просто надо с умом распорядиться новыми площадями.

Неожиданно (для меня) всплыл вопрос о судьбе взорванного подъезда в трагическом доме на улице Советских космонавтов. А что такое? Выжившие жители давно получили новые квартиры… Вот тут и закавыка. В их собственности осталась и повреждённая жилплощадь, которую многие используют под хозяйственные нужды. Надо бы подъезд возвращать в жилой фонд, но как… прецедентов нет (и слава богу!). Я предложил радикальный способ – отобрать, раз компенсация получена. На меня посмотрели с укором – хорошо тебе рассуждать, а нас по судам затаскают. И кто-то после этого будет стонать, что в России всем наплевать на права собственников?!.

«Господин мэр, сколько МУПов в нашем городе убыточны?». «Все!». Ну, не все, но большинство. Вон, Центральный рынок помощи просил - небывалый случай невыживаемости в современной (да и в средневековой) истории. Но приватизировать надо те, у которых больше шансов на самостоятельное плавание (ту же «Роспечать»), иначе окажутся проваленными целые отрасли. Хотел бы возразить… да нечего.

Очередь дошла и до патриарха поморского телевидения Владимира Лойтера (он, типа, тоже главред). Повторив несколько раз, что он здесь «на минуточку», стал рассказывать, как бизнес шугается СМИ, боясь, как на это посмотрят «сверху». А что? Это недалеко от истины. Мы же помним, как бежали рекламодатели от Азовского в момент его острого противостояния с администрацией области. В качестве альтернативы было предложено создать Фонд поддержки СМИ. При местном отделении Союза журналистов России. Где, по счастливому совпадению, председателем… сам Лойтер. Присутствующие понимающе перемигнулись. Мэр по ходу тоже всё понял… не журналист, но жизнь знает.

Тут очередь дошла и до меня. Задал вопрос, который должен был задать ещё на первой встрече для полного понимания, кто такой Игорь Годзиш – «А вы, батенька, партийный?» («12 стульев». И. Ильф, Е. Петров). Нет, я не издеваюсь. Дело в том, что партийность партийности рознь. Например, мой отец, вступивший в ряды КПСС осенью 41-го под Вязьмой («если не вернусь из боя, считайте…» и т.д.), всю жизнь прожил с фигой в кармане, но при этом не гнушался делать карьеру через партию. Или Игорь Орлов (наш губернатор), на первой же своей пресс-конференции заявивший, что очень серьёзно относится к своему членству в ЕР, следуя примеру своего отца, убеждённого коммуниста.

Интерес мой имел чисто практическую подоплёку. Помните тот снежный коллапс в начале января, когда Архангельск ждал своего мэра, а он был в Москве на партконференции? Сколько тогда в соцсетях вылилось на голову Игоря Викторовича… мама-дорогая! Так стоило или нет?

И услышал Черток в ответ: я ко всему отношусь серьёзно и осмысленно, если оно того стоит, к партийности в том числе, это здесь с вами за чаем могу похихикать. Но в той конкретной ситуации… убеждал товарищей вернуться в город, но мне сказали – ты представляешь муниципальный уровень, по тебе будут судить обо всём Архангельске… и пришлось остаться.

Что ж, я так и думал, кажется, даже писал, что мэр – не только функция, мэр ещё и стратегия.

Также меня интересовала судьба СЦБК. Потому что часто вспоминаю свои первые приезды в Архангельск, когда без участия Соломбалы не проходил ни один праздник, ни один фестиваль, ни один чемпионат (ещё и соревновались в крутости с АГД). А теперь лежат на боку, так как ошибочно сделали ставку на производство «низкой» целлюлозы, а этот рынок демпинговали вездесущие китайцы. И ведь больше ничего градообразующего для Архангельска не просматривается, а шутить про секретное выращивание осетрины надоело. Так есть инвестор, способный…?

Мэр ответил, что есть. Энергичные молодые люди, делающие ставку на новые технологии, то есть, дорогие современные сорта, не боятся экспериментировать с лесохимией. Те, кто уже поднял с колен СЛДК и довёл производительность до 200 тысяч кубов. Те, с кем город только что заключил соглашение о партнёрстве и взаимопомощи (чувствуете, старые традиции возвращаются?). Короче, это Поморская лесопильная компания.

Что касается водоочистных сооружений, находящихся (пока) в ведении комбината, то дальнейшая судьба их решается – в чьи руки перейдут. Сейчас идёт обычная в подобных случаях игра на повышение-понижение… возможно, это будет «Водоканал». Или сама администрация города. Или кто-то третий. Решается…

Ещё меня интересовала проблема «крепостных» из дома № 13 по Самойло - об их бесправном существовании я писал на прошлой неделе. Мэр с материалом ознакомился, взял на контроль, дал поручение разобраться в непростой ситуации. Особенно разобраться с главным антигероем той мой статьи, с главврачом областной клинической больницы Петчиным (поговаривают, его специфической активностью на рынке сдачи внаём жилплощади уже и в Москве заинтересовались), но с особой позиции рачительного градоначальника. Интересно получается, иронизирует Годзиш, меня из федерального Минздрава укоряют, что нет у Архангельска свободных мест для расселения медицинских специалистов, а кто-то один целым домом крутит, да ещё ко мне с протянутой рукой ходит. Ужо мы ему… короче, разберёмся.

В том доме у меня друзья живут. Я выдохнул, притих и сбавил активность присутствия. В конце встречи с интересом узнал, что в Архангельске таки появится свой трамвай. Один. В виде арт-объекта. Даже предложил внутри него бистро сделать по типу московской «Аннушки» (правда, та ещё и ездит). Ну, вы в курсе – кулинария моя вторая страсть. После кино.

А ещё мэр намекнул, что готовит некий сюрприз на 9 мая. Получится, если удастся добыть разрешение в соответствующих органах. Из чего ушлые главреды сделали вывод – речь идёт о параде техники тех лет. Будут это восстановленные «студебеккеры», трофейные «Фердинанды» или «Фокке-вульфы» пролетят над городом, так и осталось неизвестно.

Вам же сказали – это сюрприз! Ждать-то осталось совсем недолго… с праздниками!

ВНИМАНИЕ: Следующие Итоги выйдут 21 мая.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD