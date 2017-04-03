Инцидент в Плесецке: АРО ЛДПР встало на защиту персональных данных

Что такое персональные данные? Согласно части второй статьи третьей Федерального закона «О персональных данных» — это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному физическому лицу.
В начале года в Плесецкое местное отделение ЛДПР поступила информация о том, что на официальном сайте МО «Плесецкое» размещена персональная информация физических лиц. Данную тему взял в разработку депутат МО «Плесецкое» Валерий Владимиров и в целях пресечения незаконных действий должностных лиц направил депутатский запрос в районную прокуратуру.
Надзорный орган в ходе проверки факт нарушения Советом депутатов МО «Плесецкое» требований законодательства о персональных данных полностью подтвердил. В связи с чем, 21 марта 2017 года в отношении юридического лица — Совета депутатов МО «Плесецкое» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 13.11 КоАП РФ и передано для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №2 Плесецкого судебного района.