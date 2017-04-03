Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Инцидент в Плесецке: АРО ЛДПР встало на защиту персональных данных

Что такое персональные данные? Согласно части второй статьи третьей Федерального закона «О персональных данных» — это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному физическому лицу.

В начале года в Плесецкое местное отделение ЛДПР поступила информация о том, что на официальном сайте МО «Плесецкое» размещена персональная информация физических лиц. Данную тему взял в разработку депутат МО «Плесецкое» Валерий Владимиров и в целях пресечения незаконных действий должностных лиц направил депутатский запрос в районную прокуратуру.

Надзорный орган в ходе проверки факт нарушения Советом депутатов МО «Плесецкое» требований законодательства о персональных данных полностью подтвердил. В связи с чем, 21 марта 2017 года в отношении юридического лица — Совета депутатов МО «Плесецкое» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 13.11 КоАП РФ и передано для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №2 Плесецкого судебного района.

 

 

26 апрель 16:29 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2017 (219)
Март 2017 (249)
Февраль 2017 (225)
Январь 2017 (199)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.