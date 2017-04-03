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Скандал в Коряжме: Депутаты Гордумы не приняли отчет о своей же работе

Апрельскую сессию городской Думы можно назвать отчетной. С докладами об итогах работы за прошлый год выступили глава Андрей Ткач, председатель представительного органа Андрей Рулёв, председатель контрольно-счетной палаты Ольга Синцова.

Если судить по отчету главы, дела в городе обстоят достаточно сложно. В целом растет промышленное производство. Но, например, снизились темпы жилищного строительства. В 2016-м введено в эксплуатацию 6694 кв. м жилья, что на 61,6 процента меньше, чем в 2015 году. Постепенно сокращается численность населения. Сейчас она составляет 37100 человек или 99,6 процента к уровню 2015 года. Среднесписочная численность работников – 12517 человек, что на 1,1 процента больше предыдущего года. На 11 процентов выросла среднемесячная заработная плата и составила 36748,4 рубля. На 1,4 процента поднялась безработица - на учете в службе занятости состоит 359 безработных. Уровень безработицы - 1,9 процента. Потребительские цены выросли на 7,5 процента.

«2016 год был трудным и напряженным, - отметил в заключение Андрей Ткач. - Рассчитывать, что будет легче, не приходится, тем более при тех объективных финансовых ограничениях, которые мы имеем сегодня».
Большинством голосов депутаты приняли к сведению доклад Андрея Ткача. Заканчивается срок полномочий нынешнего созыва местного парламента – в сентябре новые выборы. И, наверное, пора рассказать избирателям, что полезного для города и горожан сделали депутаты за минувшие четыре года. Но почему-то в своем докладе председатель думы Андрей Рулёв сосредоточился исключительно на работе двух депутатских комиссий – по административно-правовым и социальным вопросам. С его точки зрения, они работали хуже всех.

Сергей Владимиров заметил, что если Андрей Сергеевич недоволен работой этих комиссий, то почему он ни разу не встретился с их председателями и не высказал своих претензий.

- Я как член комиссии по административно-правовым вопросам должен сказать, что мы сделали главное – не допустили принятия решения о беспрецедентно высоком повышении тарифов на коммунальные услуги, за что вы и «комбинатские» депутаты ратовали, - заявил Александр Яковлев.

 - Александр Анатольевич, давайте не будем лукавить, - поправил его Андрей Рулёв. - Комиссии по административно-правовым и социальным вопросам даже не рассматривали проект решения по тарифам. А вот остальные три комиссии рассмотрели его и дали отрицательное заключение. 

Итоги голосования показали, что отчет председателя городской Думы не принят. Может быть, на таком результате сказалось то, что дума была не в полном составе, и противников Рулёва оказалось больше, чем его сторонников?

(по материалам tk-online)

21 апрель 12:04 | : Политика / Скандалы

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