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Ольга Епифанова: Федеральные чиновники, видимо, не очень понимают, что такое Север

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова выложила сегодня на личной страничке в Фэйсбуке тезисы своего выступления на пленарном заседании:
«Говорила о трех законопроектах нашей фракции  «Справедливая Россия». Первым законопроектом предлагается ограничить отпускные цены на учебники, питание и транспортную перевозку школьников на не более, чем прогнозируемый уровень инфляции.

Во втором – сделать внутреннюю квоту во время целевого набора за счет бюджетных средств при поступлении в вузы для выпускников сельских школ.

Третий – законопроект, стимулирующий граждан заниматься спортом. Предлагается оплачивать 75% затрат граждан за счет федерального бюджета.

И еще сказала о доступности медицины, вернее, ее недоступности. О том, что наши федеральные чиновники не очень понимают, что такое Север с его экстремальными природными условиями, поляной ночью, низкой плотностью населения, с отсутствием дорог. В результате в наших селах фактически нет терапевтов, фельдшер ведет прием раз в неделю. Ингода человеку, чтобы попасть на прием врача, надо 150 км добираться до больницы, но это не 150 километров в Москве, это грунтовые дороги, с переправами.

Еще одна из проблем северных территорий – переселение в более комфортные климатические зоны. К примеру, в Воркуте, где постоянно холодно, и даже летом минусовые температуры, а весь город дышит угольной пылью, в очереди на переселение - 19 000 семей. В прошлом году выдано 287 сертификатов.

Считаю, что чем больше об этом говорю, тем больше вероятности, что нас, наконец, услышат».

 

 

10 февраль 17:12 | : Политика

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