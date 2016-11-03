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"Вольное дело": Съезд-то он съезд... а кто будет снег вывозить из Архангельск?

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина о съезде политической партии «Единая Россия»:

Как вам? ЕР берёт под контроль благоустройство городской среды.

«Единая Россия» в 2017 году обеспечит реализацию партийного проекта «Комфортная городская среда», направленного на создание качественных дворовых территорий.

Первоочередные мероприятия по благоустройству: приведение в порядок парков и скверов, организация освещения, ремонт тротуаров, организация уборки мусора, благоустройство дворов, озеленение, установка детских площадок и т.д.

Самое важное достижение нового нацпроекта: модернизация коммунальной инфраструктуры будет синхронизирована с благоустройством. Чтобы не было такого: сперва благоустроили газон, а потом все перекопали, чтобы трубы заменить
http://er.ru/news/150849/

Как вам? И снег будут вывозить?

23 январь 11:15 | : Политика

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