"Вольное дело": Съезд-то он съезд... а кто будет снег вывозить из Архангельск?

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина о съезде политической партии «Единая Россия»:
Как вам? ЕР берёт под контроль благоустройство городской среды.
«Единая Россия» в 2017 году обеспечит реализацию партийного проекта «Комфортная городская среда», направленного на создание качественных дворовых территорий.
Первоочередные мероприятия по благоустройству: приведение в порядок парков и скверов, организация освещения, ремонт тротуаров, организация уборки мусора, благоустройство дворов, озеленение, установка детских площадок и т.д.
Самое важное достижение нового нацпроекта: модернизация коммунальной инфраструктуры будет синхронизирована с благоустройством. Чтобы не было такого: сперва благоустроили газон, а потом все перекопали, чтобы трубы заменить
http://er.ru/news/150849/
Как вам? И снег будут вывозить?