Николай Евменов и его карьерные перспективы

Как сообщала ранее редакция ИА RUSNORD, ушедший в конце прошлого года в отставку с поста бизнес-омбудсмена по Архангельской области Николай Евменов всё-таки назначен на пост руководителя администрации мэрии областной столицы. Напомним, что его предшественник Сергей Ковалев вышел на пенсию.
Из послужного списка Николая Евменова (по Region29):
Родился 18 февраля 1981 года. В 2003 году окончил Архангельский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит». В 2009-м — Поморский государственный университет имени Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров.
В 2012 году защитил диссертацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Доцент кафедры «Менеджмент» Высшей школы экономики и управления САФУ.
С марта 2010 года работает на руководящих должностях в региональном правительстве. До июня 2012 года был заместителем министра по делам молодёжи, спорту и туризму, с марта по июль 2013-го — советником губернатора. С июля 2013 по декабрь 2016 года занимал должность уполномоченного при губернаторе по защите прав предпринимателей.
Отметим, внутри архангельских элит идут разговоры, что это только начало карьерного взлета Евменова – его кандидатура серьезно рассматривается на посту мэра Архангельска. Конечно, после ухода на повышение действующего градоначальника Игоря Годзиша.