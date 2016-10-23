"Спасибо за внимание". Куда ушел Николай Евменов?

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Архангельской области Николай Евменов подал в отставку. На вчерашней сессии областного Собрания он поблагодарил депутатов за внимание и совместную работу.
За первый год работы в должности бизнес-уполномоченного по инициативе Николая Евменова была создана нормативно-правовая база, которая позволила создать и укрепить государственный правозащитный институт на региональном уровне. В каждом муниципальном образовании начали работу общественные представители бизнес-омбудсмена, - так характеризует его деятельность ИА REGNUM.
Эту новость можно было бы назвать неожиданной… если бы не разговоры о том, что Николай Евменов в ближайшее время займет один из ключевых постов в мэрии Архангельска.