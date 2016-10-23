Три ножа в голову Трампа. Как Россия дала шороху Америке

Пока народ находился в нирване рождественских каникул, международная жизнь как будто замерла. Выпуски новостей шли по сокращённой программе и в основном касались одного – хакернула Россия избирательную систему США, или Трамп сам-с-усам. Появился даже некий доклад от американской разведки, где как бы приводятся разные доводы и чуть ли не доказательства. Впрочем, Кремль на это лишь устало зевает – достали, мол, своими фантазиями, уйти по тихой воде не могут.
«Абсолютно не подкрепленные ничем голословные обвинения (в опубликованной части доклада) звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе высококлассных спецслужб», - цитирует ИТАР-ТАСС президентского толмача Пескова.
Всё-таки тяжела официальная ноша, когда не можешь называть вещи своими именами. Вот помню, в 90-х на телевидении разгорелся скандал – ОРТ (Первый канал) умыкнул у РТР («Россия») продолжение популярного сериала («Графиню де Монсоро», кажется). И Андрюша Васильев, друг моей бесшабашной юности, на тот момент заместитель Эрнста по таким вот скандальным ситуациям, так прямо на камеру и сказал: «Проморгали – молчите в тряпочку», и по сути был прав. Кто-то будет спорить, что политика – один из самых жёстких видов бизнеса? То-то…
Протокольным языком это звучит так: Американская разведка в пятницу, 6 января, обнародовала незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. В документе говорилось, что российское руководство с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы республиканца Дональда Трампа. По версии спецслужб США, в Москве стремились подорвать общественное доверие к демократическому процессу США и нанести ущерб по позициям Клинтон на выборах.
Если даже было – это выдающаяся знаковая победа российский системщиков над американскими. Впрочем, у наших было стратегическое преимущество. Ведь талантливые программисты эмигрируют отсюда туда, а не наоборот. Поэтому легко предположить, что мы заранее заслали в их Силиконовую долину своих кибер-казачков… и результат налицо. Не знаю, как у вас с этим делом, а у меня гордость играет… в одном месте.
Вы обратили внимание, как надрывно новоизбранный президент Америки отрицает любую причастность России к своей победе? Только не надо думать, что таким наивным образом он пытается сбить црушных ищеек со следа… миллиардер по определению не может быть наивным. Скорее, здесь задета гордость серьёзного игрока – я сам её (Клинтошу) сделал… без всякого Путина.
Ох уж этот Путин… за последние пару месяцев стал злым гением Америки. Особенно той, что симпатизирует демократам. Уходящей Обама со слезой в голосе просит идущих следом на обольщаться на его счёт, слишком позитивный образ создают американские республиканцы в противовес старому, негативному. «Владимир Путин не в нашей команде. Если мы дойдём до точки, когда в этой стране люди будут чувствовать большую симпатию к лидеру, который является врагом США и считает наш образ жизни угрозой своей безопасности, то у нас будут большие проблемы, чем кибератаки», - молит Барак своего нежданного преемника и призывает его больше заниматься разведкой и киберзащитой. Больше… в ущерб чему? Дональду ещё много предстоит разбираться с безразмерно раздутой социалкой и экономикой на грани депрессии, что ему оставляют в наследство.
Что ж, Владимир Владимирович может гордиться. Такого ужаса, которого он нагнал на американскую администрацию, я не припомню со времён «Карибского кризиса». Впрочем, тогда и нас колбасило, прекрасно помню те разговоры на кухне – будет ли больно от атомного взрыва, или сразу исчезнешь. Сейчас мы на коне, а Америку лихорадит. Не всю, а ту, которую надо, простых американцев ничего, кроме счёта в банке и в бейсболе не интересует.
Парадокс ситуации в том, что Россия, отрицая своё влияние на результат президентских выборов в США, почти гордится им на всех телевизионных ток-шоу. Ну, а как ещё, столько лет сетовали на то, что в 90-х с нами не считались, Югославию бомбить начали, толком не посоветовавшись. А тут стали прямо приоритетом во внешней политике, при имени Путин у американских парней глаз дергается, как когда-то при имени Сталин.
Теперь многие гадают, в чём и насколько может подкузьмить нам уходящий в историю Барак Хусейнович за те несколько дней, что ему осталось заседать в Белом доме. Санкции, вводимые против не самых приятных персоналий, типа Бастрыкина, мы как-нибудь переживём. Проклятия в адрес Москвы, потрясание жидким чёрным кулачишком… а то мы всего этого не видели.
Поэтому Обама идёт по другому пути, менее прямолинейному – он пытается стравить Трампа с родными им обоим американскими спецслужбами, благо для этого есть предпосылки. Представьте только, руководители трёх основных спецслужб США - ЦРУ, ФБР, Агентства национальной безопасности – почти в открытую говорят новому главе государства, что он избрался не без помощи самого вероятного и традиционного противника в бескомпромиссной борьбе за мировое влияние.
К слову, само противостояние президента со спецслужбами для Америки не новость. В подобные игры каждый в своё время были втянуты Картер, Рейган, Клинтон (муж), Буш (младший), а Никсон так вообще лишился своего поста. Трамп, в свою очередь, может проредить их ряды, президентских полномочий на это хватит. Только не простят ему этого те, кто придёт за отставленными, сыграет пресловутая корпоративная солидарность. У них, за океаном, эта служба наследственная, впрочем, как и у нас.
Но этот сценарий (или вариант сценария) ещё впереди. Пока же симпатичный нам Дональд, надо признать, сам себя загнал в угол. Защищая Россию от нападок демократов и республиканцев-ястребов, он фактически защищает собственную легитимность, как законно избранного президента.
Возможно, он из этой ситуации выскочит без больших для себя имиджевых потерь. Но в дальнейшем он, скорее всего, будет вынужден прохладней относится к Москве, чтобы «не дразнить гусей». Что это означает? Только то, что Кремль, да и мы вместе с ним, обманется в смелых ожиданиях радикального потепления российско-американских отношений, кое-какие резкие выпады в наш адрес симпатяге-Доне придётся делать с расчётом «на публику». Обидно.
К тому же не стоит забывать – президент США всегда работает в команде, его решения коллегиальны. И в этом смысле Америка уж точно не Россия.
Леонид Черток