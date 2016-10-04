"Хватит спать!". Вольные блогеры о профессиональных архангельских журналистах

Елена Горяшина, блогер («Вольное дело»):
Архангельские журналисты! Не принимайте на свой счёт, если это не о вас.
Сегодня утром я долго смеялась. Сайт правительства ещё пребывал в зимней спячке с 30-го декабря, а журналисты вышли на работу.
А писать-то надо! Что-то надо писать! И архангельские журналисты ухватились за новость с сайта мэрии-администрации Архангельска: 70 единиц специализированной техники посыпают песко-соляной смесью главные магистрали города.
Я подумала: как хорошо в Архангельске быть журналистом! Списывай новости с сайта правительства Архангельской области, с сайта мэрии-администрации Архангельска, с сайта МЧС, прокуратуры и т.д. и получай зарплату. Уверена, правительство Архангельской области и мэрия-администрация Архангельска ещё и приплачивают журналистам за свои пресс-релизы.
Вот здорово! Какой лёгкий хлеб. Даже булка. Булка с маслом и с колбасой.