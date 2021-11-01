Когда работа кажется бессмысленной. Откровения пострадавших

Постоянная неудовлетворенность работой — привычное ощущение для многих россиян. По статистике портала SuperJob, более 72% жителей страны хотят сменить профессию. Но лишь 44% готовы заниматься новым делом с нуля. Мы поговорили с людьми, которые считают свою работу бессмысленной, и с психологом — о том, как вернуть в свою трудовую жизнь радость.
Знакомо ли вам чувство, что вы занимаетесь утомительной, скучной и, главное, никому не нужной работой? Писатель и антрополог Дэвид Грэбер одним из первых начал рассуждать о бессмысленности некоторых профессий в своих эссе и книге «Трактат о распространении бессмысленного труда».
Писатель считает, что причиной существования «бессмысленной» работы служит «бредовая» экономика. Несмотря на достижения технологического прогресса, она заставляет людей работать все больше.
Больше всего Дэвид критиковал однообразный, монотонный труд, который не приносит пользы ни человеку, ни окружающим — неважно, в какой сфере. Что испытывают люди, которые занимаются «бессмысленной» работой «по Грэберу», и могут ли они изменить ситуацию?
«Работа высосала из меня желание идти за мечтой»
Постоянная неудовлетворенность работой — привычное ощущение для многих россиян. По статистике портала SuperJob, более 72% жителей страны хотят сменить профессию. Но лишь 44% готовы заниматься новым делом с нуля. Мы поговорили с людьми, которые считают свою работу бессмысленной, и с психологом — о том, как вернуть в свою трудовую жизнь радость.
Знакомо ли вам чувство, что вы занимаетесь утомительной, скучной и, главное, никому не нужной работой? Писатель и антрополог Дэвид Грэбер одним из первых начал рассуждать о бессмысленности некоторых профессий в своих эссе и книге «Трактат о распространении бессмысленного труда».
Писатель считает, что причиной существования «бессмысленной» работы служит «бредовая» экономика. Несмотря на достижения технологического прогресса, она заставляет людей работать все больше.
Больше всего Дэвид критиковал однообразный, монотонный труд, который не приносит пользы ни человеку, ни окружающим — неважно, в какой сфере. Что испытывают люди, которые занимаются «бессмысленной» работой «по Грэберу», и могут ли они изменить ситуацию?
Даша, 23 года, продавец
— Я устроилась продавцом в магазин одежды Bershka, когда училась на первом курсе универа, — чтобы платить за учебу.
Каждый день я приходила в магазин и чувствовала себя роботом. Покупатели стояли у стенда с джинсами, брали их, смотрели, а потом бросали в кучу. Я раскладывала все по аккуратным стопкам. Через пять минут приходили клиенты и снова ворошили эти джинсы. И так по кругу.
Ночью мне снились кошмары о работе. Например: я гуляю с друзьями, наслаждаюсь жизнью — и тут появляется мой начальник, забирает меня и заставляет складывать свитеры в стопки.
Чуть позже к эмоциональной подавленности добавились физические ощущения. Когда я думала о работе, к горлу подступала тошнота. А когда понимала, что не могу уволиться — из-за денег, у меня начиналась паническая атака.
Потом я перестала испытывать яркие эмоции, любые, хоть радость, хоть боль. Работа высосала из меня желание идти за мечтой, работать по профессии. Сейчас я уже отучилась на дизайнера, но до сих пор развешиваю одежду в магазине.
Лена, 23 года, журналист. Предпочитает оставаться анонимной, потому что пока остается на «бредовой» работе
— Я бы ни за что не устроилась в СМИ, которое пишет о каких-то бесполезных вещах, но мне срочно нужны были деньги.
Я знала, что издание пишет скучные новости из разряда: «Чеснок подорожал на 18%». Но зарплата была достойной.
В первый месяц мне даже нравилось: ты пишешь какую-то фигню, а тебе еще и деньги платят. Спустя еще два месяца это меня угнетало. Я высасывала события из пальца, практически врала в новостях, ставила кликбейтные заголовки. Мне не хотелось заниматься такой журналистикой, но отсутствие финансовой подушки не позволяло уйти.
Спустя еще три месяца я начала испытывать тревогу и апатию, потому что не развивалась в профессии. Каждое утро я просыпалась и рыдала, проверяя социальные сети «героев» нашего СМИ. Я чувствовала, будто у меня нет своей жизни: я только и делаю, что слежу за другими, совершенно не интересными мне людьми.
Главный редактор замечал, что сотрудники вымотаны, поэтому внушал нам: мы делаем полезный и модный контент для зумеров. Но эти слова не помогали. Наоборот, я чувствовала себя так, будто работаю в цирке.
Прошло полгода, финансовой подушки у меня не появилось, но я написала заявление об увольнении. Уйду с нелюбимой работы я через пару дней, но чувствую себя свободной и счастливой уже сейчас.
Элина тоже работала не на своем месте, а сейчас занимается делом, которое ей действительно нравится.
— В детстве я увлекалась биологией и хотела стать медиком, в своих мечтах я носила белый халат. Но после школы ушла в программирование. Сфера перспективная, платят много. Родители поддержали мой выбор.
Я думала: человек из IT — это тот, кто может хорошо зарабатывать и при этом жить где угодно. Да и зачем идти в мед: большая конкуренция, морально тяжело, да и династии врачей у нас нет. Я поступила на математический факультет, но весь процесс обучения сопровождался мысленной борьбой. Одна сторона моей личности хотела воплотить детскую мечту, а другая говорила: «Кто станет успешным и поможет семье?».
В итоге победила «успешная» Элина, и я устроилась помощником программиста в небольшую компанию.
Каждое утро я шла на работу с тяжелыми мыслями, буквально заставляла себя делать хоть что-то. Я побыла программистом полгода. А потом устала от постоянного нахождения в офисе.
— В детстве я увлекалась биологией и хотела стать медиком, в своих мечтах я носила белый халат. Но после школы ушла в программирование. Сфера перспективная, платят много. Родители поддержали мой выбор.
Я думала: человек из IT — это тот, кто может хорошо зарабатывать и при этом жить где угодно. Да и зачем идти в мед: большая конкуренция, морально тяжело, да и династии врачей у нас нет. Я поступила на математический факультет, но весь процесс обучения сопровождался мысленной борьбой. Одна сторона моей личности хотела воплотить детскую мечту, а другая говорила: «Кто станет успешным и поможет семье?».
В итоге победила «успешная» Элина, и я устроилась помощником программиста в небольшую компанию.
Каждое утро я шла на работу с тяжелыми мыслями, буквально заставляла себя делать хоть что-то. Я побыла программистом полгода. А потом устала от постоянного нахождения в офисе.
Я уволилась и прошла профориентационное тестирование в Петербурге. Решила готовиться к поступлению в магистратуру на биологический факультет. Целый год я жила в хостеле, подрабатывала в лаборатории и одновременно готовилась к поступлению. Чтобы добрать необходимые знания, я ходила вольнослушателем на пары. Изучала онлайн-курсы, общалась с преподавателями.
Я успешно сдала экзамен в магистратуру. Сейчас я заканчиваю аспирантуру, работаю в лаборатории, а еще я — сотрудник университета «Сириус».
Теперь мне по-настоящему нравится работа: в лаборатории, с крутым оборудованием. И, конечно, в белом халате!
Ирина, 49 лет. Работала няней в детском саду, а потом ушла в сферу красоты
Мама всегда говорила мне, что быть учителем — почетно. Я поступила в педучилище после школы. И влюбилась — не в профессию, а в будущего мужа.
На третьем курсе я забеременела, и больше мы в училище не возвращались. Первый ребенок, потом второй. Денег все время не хватало, и я решила устроиться в детский садик няней.
Время было — начало двухтысячных. Зарплата — три копейки. Я была беременна третьим. Дети в саду постоянно кричали, плакали. Я приходила в бешенство. Одно дело свои, а тут — чужие: сопли, слюни текут. Да и таскать их надо, а у меня у самой ребенок в животе. Продержалась я три месяца. И пообещала себе: никогда не вернусь сюда.
У меня родился третий сын, и в год мы с мужем отдали его в ясли. Витя перебивался подработками на стройках, а я... решила вернуться в сад. Подумала, что хуже не будет.
Однажды ребенок вылил мне на голову тарелку горячей манной каши. Я наорала на него, и мне стало стыдно. В тот же вечер я собрала по подъезду газеты с объявлениями, звонила везде. И устроилась работать на рынок продавцом.
В 2010-х рядом с моей точкой открылся салон красоты. Название, конечно, громкое. Это была парикмахерская, где еще делали маникюр. На двери появилось объявление: «Требуется администратор и мастер по маникюру».
В детстве я любила читать женские журналы, рассматривать прически. Помню, как смотрела на этих женщин и завидовала, хотела быть такой же. Но мама мне всегда говорила, что я больше умная, чем красивая.
Слова «требуется мастер по маникюру» въелись мне в мозг. И оказалось, что у нас в городе есть «школа красоты».
Я пошла учиться на курсы по маникюру и агитировала всех своих знакомых быть бесплатными моделями. Я им «делала ногти» по два с половиной часа, без шуток! Но мне нравилось, когда подруги уходят после процедуры красивыми и довольными. И сама школа была такой аккуратной внутри — не то что садик или рынок.
После курсов я нашла работу почти сразу же. И уже шесть лет я «живу» в сфере красоты. Я умею делать все виды маникюра, а еще — брови в любой технике.
Я мечтаю накопить денег и открыть свой салон, с доступными ценами. Чтобы любая женщина — продавец, уборщица или учительница — могла ко мне прийти и почувствовать себя королевой.
Максим Некрасов, психолог
— Некоторые люди считают свою работу бессмысленной, если ее нельзя назвать престижной. Они вступают в социальную гонку за богатством и признанием. И часто даже не догадываются, что могут быть счастливы, работая обычными продавцами или мастерами по маникюру.
Но бывает, что работа человеку действительно не подходит. Как это понять? Вам стоит задуматься о смене профессии, если в ней нет места творчеству, новым идеям. Если, по сути, вы просто работаете ради денег.
Если же вы чувствуете, что не используете свой потенциал максимально, то можно попробовать сменить не сферу, а место работы. Возможно, в другой компании вы раскроетесь как специалист.
Сублимировать недовольство работой в хобби можно, но это помогает лишь ненадолго. Если вам кажется, что ваша работа бессмысленна, я советую проработать эту проблему с психотерапевтом. Потому что перманентная неудовлетворенность жизнью выражается в апатии и подавленности и в будущем может привести к депрессии.