Вирусолог Лидский: «Эта пандемия никогда не кончится»

Насколько может быть опасен новый штамм COVID-19 «омикрон», стоит ли закрывать границы и как скоро ожидать спада пандемии, Рlus-one.ru рассказал научный сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Франциско, вирусолог, PhD Петр Лидский.
— В чем отличие «омикрона» от остальных штаммов?
— Штаммом обычно называется то, что имеет измененные свойства — или он лучше распространяется, или дает отличающиеся от предыдущих штаммов симптомы, или лучше уходит от иммунного ответа, то есть имеет другую антигенную структуру. В случае «омикрона», как мне кажется, было сделано исключение. Известно, что он распространяется довольно быстро в регионе, где уже есть «дельта». Потенциально он должен распространяться быстрее, чем «дельта». Помимо этого, про него мало что известно.
Но у «омикрона» очень пугающая генетика. У него порядка 50 мутаций, из которых 32 — в спайк-белке. А спайк-белок — это то, что определяет и трансмиссию (передачу вируса), и его уход от иммунного ответа.
С одной стороны, это должно настораживать, с другой — его симптоматика не сильнее, чем у других штаммов. Такое количество мутаций предполагает, что он довольно долго существовал у пациента, прежде чем его вычислила иммунная система.
Однако точного понимания пока нет. Научно обоснованная информация появится в ближайшие дни или недели.
— Настолько ли опасен «омикрон», что стоит снова закрывать границы, как это делают отдельные страны?
— Настолько ли опасен «омикрон», что стоит снова закрывать границы, как это делают отдельные страны?
— Опять же, пока нет данных, чтобы утверждать, что симптомы этого вируса опаснее предыдущих штаммов. Однако, по-видимому, он очень хорошо распространяется и может поразить тех людей, которые раньше не заражались в силу собственного иммунитета. Трудно сказать, стоит ли закрывать границы, поскольку штамм уже, вероятно, распространился по всему миру. К этому шагу правительства подталкивает политическая логика: власти пытаются защититься от критики на случай больших неприятностей, которые теоретически может принести «омикрон». Но мне не кажется, что закрытие границ поможет.
— Рfizer, НИЦ им. Гамалеи и другие организации говорят, что смогут создать вакцину от нового штамма за 1,5 месяца. Выходит, предыдущая прививка потеряла актуальность, и всем придется прививаться снова?
— 32 мутации в спайк-белке говорят о том, что он другой с точки зрения антигенной структуры. Вполне возможно, что существующие вакцины будут менее эффективны. И, поскольку это новый штамм, который, по-видимому, будет какое-то время основным, прививку имеет смысл адаптировать. Вполне вероятно, что всем придется прививаться по новой. Думаю, что это станет ясно уже в ближайшие дни.
— Могут ли одновременно существовать два штамма? Возможно ли, что людям придется делать две разные прививки?
— Два штамма сосуществовать могут, если у них нет большой кросс-реактивности. То есть иммунитет против одного штамма не помогает против другого. Человек может переболеть одним штаммом, а затем заразиться другим. Такие ситуации возможны, однако на данный момент нет оснований так думать — все наблюдаемые штаммы просто сменяли друг друга, потому что они были достаточно близкими. Я ожидаю, что через какое-то время это станет реальностью, потому что вакцинация еще не оказала селективного действия на вирусы. Они еще не начали эволюционировать в сторону иммунного ответа. Когда вирусы начнут это делать, появится спектр вариантов, и вот тогда придется делать если не две разные прививки, то одну с «коктейлем» против разных штаммов.
— Два штамма сосуществовать могут, если у них нет большой кросс-реактивности. То есть иммунитет против одного штамма не помогает против другого. Человек может переболеть одним штаммом, а затем заразиться другим. Такие ситуации возможны, однако на данный момент нет оснований так думать — все наблюдаемые штаммы просто сменяли друг друга, потому что они были достаточно близкими. Я ожидаю, что через какое-то время это станет реальностью, потому что вакцинация еще не оказала селективного действия на вирусы. Они еще не начали эволюционировать в сторону иммунного ответа. Когда вирусы начнут это делать, появится спектр вариантов, и вот тогда придется делать если не две разные прививки, то одну с «коктейлем» против разных штаммов.
— Когда можно ожидать окончание пандемии, и возможно ли его ускорить?
— Это сложно предсказать. Плохая новость в том, что до сих пор человечеству удалось искоренить только один вирус — оспы. Был еще краткий всплеск SARS-CoV-1, но его нельзя рассматривать как вирус, установившийся в человеческой популяции. Он дал локальную вспышку, и ее удалось легко купировать. Этот вирус давал сильные симптомы и высокую летальность, но он не давал асимптоматической инфекции, что облегчило его выявление. Вирусы, подобные COVID-19, устранить пока не удавалось.
— Это сложно предсказать. Плохая новость в том, что до сих пор человечеству удалось искоренить только один вирус — оспы. Был еще краткий всплеск SARS-CoV-1, но его нельзя рассматривать как вирус, установившийся в человеческой популяции. Он дал локальную вспышку, и ее удалось легко купировать. Этот вирус давал сильные симптомы и высокую летальность, но он не давал асимптоматической инфекции, что облегчило его выявление. Вирусы, подобные COVID-19, устранить пока не удавалось.
Совершенно невозможно представить, что он уйдет из популяции. Скорее всего, он с нами навсегда. Поэтому пандемия никогда не кончится. Другое дело, что ее тяжесть будет облегчена вакцинацией и терапией. Сейчас выходят лекарства и протоколы ведения больных, которые позволяют купировать часть симптомов. А вакцины позволяют предотвратить тяжелое течение болезни во многих случаях.
Вполне возможно, что в какой-то момент мы сможем вести нормальную жизнь, но с немного повышенным риском попасть в больницу с пневмонией. Но шансы будут не такими высокими, как в начале пандемии, когда никто не знал методов борьбы.
Вполне возможно, что в какой-то момент мы сможем вести нормальную жизнь, но с немного повышенным риском попасть в больницу с пневмонией. Но шансы будут не такими высокими, как в начале пандемии, когда никто не знал методов борьбы.
— Сейчас в мире идет негласная борьба прививок, производители пытаются захватить рынки. Есть ли понимание, какая вакцина наиболее эффективная?
— Хороши Pfizer и Moderna, очень неплох «Спутник V». По «Ковиваку» пока нет исследований, но он, как я полагаю, будет чуть слабее, поскольку сделан по тому же принципу, что и Sinovac, дающий лишь 60-процентную защиту. У «Спутника», для сравнения, — 90%. AstraZeneca тоже слабовата, потому что в ней всего один аденовирус вместо двух, как в «Спутнике». Что не работает, так это «Эпиваккорона». Это набор пептидов, которые создают антитела, неспособные нейтрализовать вирус. Чтобы исследовать эффективность «Эпиваккороны», производители делают собственные тесты на антитела. Эта вакцина не может индуцировать антитела, которые детектируются стандартными тестами.
— Что вы можете сказать антипрививочникам? Есть ли какой-то простой способ их переубедить?
— Простого способа переубедить их нет, потому что их аргументы не рациональны. Среднестатистический антиваксер рассуждает так: «Прививки — это не полезно (что правда), мне повезет, и я не заболею». Спешу разочаровать приверженцев такой стратегии: вирус получат, по-видимому, все. Пандемия продолжается, и конца и края не видно, рано или поздно она дотянется до всех.
Везение — это легкое течение болезни. А может не повезти. В этом случае картина уже более четкая — смертность во многом зависит от возраста, на сайте Всемирной организации здравоохранения есть специальная таблица, с помощью которой можно ознакомиться со своими шансами отойти в иной мир. Даже если вы выживете после болезни, могут остаться пожизненные последствия — диабет, поражение почек, легких, мозга и сердца. Вирус очень неприятен именно тем, что поражает многие органы. Простое сложение и перемножение вероятностей четко свидетельствует о том, что вакцинация — это самая выгодная стратегия. Да, в редких случаях прививки могут дать осложнения, но все равно — вероятность пострадать от прививки намного меньше, чем риск пострадать от вируса.