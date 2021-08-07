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Что нельзя делать на голодный желудок

1) Пить чай или кофе. Эти напитки повышают уровень кислотности в желудке. Результат: изжога.

2) Жевать жвачку. Вы задействуете жевательные мышцы, и организм автоматически запускает процесс выработки желудочного сока. Если еда так и не поступает в желудок, кислотность повышается. Результат: изжога.

3) Принимать лекарства, если того не требует инструкция. Даже если очень сильно болит голова или живот. Медикаменты могут нарушать пищеварение. Результат: проблемы с желудком (в крайних случаях – кровотечения).

4) Пить алкоголь. Спиртные напитки впитываются в стенки желудка быстрее. Результат: быстрое опьянение, раздражение слизистых, язва.

5) Силовые нагрузки. Энергии на хорошую тренировку просто не будет. Результат: можно упасть в обморок.

6) Отправляться за покупками продуктов питания. Есть риск купить много лишнего. Результат: дополнительные траты.

7) Совершать перелет. Полеты воздействуют на вестибулярный аппарат. Результат: в полете на голодный желудок возможна потеря сознания.

 

16 ноябрь 07:22 | : +1 Город

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