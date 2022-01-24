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Арсен Саруханян. JOYCITY

Опыт предпринимателя. Как Арсен Саруханян создал сеть в более чем 50 магазинов в ТРЦ Москвы и метрополитене с общим оборотом свыше 650 миллионов рублей в год. Путь к созданию клуба JOYCITY.

Начало пути

В торговлю Арсен Саруханян пришел очень рано. Как рассказывает предприниматель, он начал работать с тринадцати лет на рынке, потому что хотелось зарабатывать деньги. Мечта была не банально - заработать на личный компьютер, чтобы иметь возможность развиваться и учиться. Арсен рассказывает, что за прилавком он быстро начал понимать психологию покупателя. Дальше бизнесмен решил работать с ассортиментом, искать полезные товары и взаимодействовать с потребителем.

В 20 лет Арсен Саруханян открыл свой первый личный бизнес - магазин по торговле очками. В начинание были вложены последние 20 000 рублей - довольно большая сумма, последние деньги. На тот момент Арсен проживал в Сургуте. Как говорит Саруханян, опыт регионального предпринимательства отличается от Москвы. Ты начинаешь понимать бизнес, но вскоре ты упираешься в невидимый потолок. Хочется переехать в Москву.

В 2016 году дела в Сургуте у Арсена идут хорошо. Тогда появляются первые “излишки”. Предприниматель покупает две квартиры, ощущает “стабильный тыл” и едет в Москву. С 2018 года Арсен Саруханян начинает ездить в Китай. Бизнесмен признается, что было очень интересно попасть в Поднебесную без знаний языка и культуры. К 2019 году в сети Саруханяна состоит более 70 магазинов.

Пандемия и сложности на пути бизнеса

В условиях большого города достаточно сложно планировать рост. Как говорит Арсен, самым существенным испытанием для торговли стала пандемия. В 2020 году Саруханян закрыл половину своих точек, ставших убыточными. Но произошла быстрая перестройка - тренд маркетплейсов уже захватывал рынок. Уже вскоре Арсен вышел на Wildberries и начал зарабатывать еще больше.

Опыт с Китаем показал, что многие предприниматели боятся выйти на прямые контракты. Приложения в Интернете, рынки в Москве, даже приложения в самом Китае - это просто посредники. В Китае не так просто быстро найти лучших партнеров с хорошими ценами. В этом смысле Саруханян работает в партнерстве с родным братом. Пока Арсен строит торговую империю, его брат регулярно находится в Китае и занят поиском интересных продуктов.

Бизнес-клуб JOYCITY от Арсена Саруханяна

В 2021 году фокус начал смещаться в социальные сети. Арсен решил завести себе Инстаграм, Телеграм и начал делиться экспертными знаниями. Вскоре к нему потянулись люди. Так был создан бизнес-клуб.

Со слов Арсена, перед созданием сообщества предпринимателей, Саруханян посещал очень многие тренинги в Москве. Ему нравился подход, но не всегда качество обучения соответствовало рекламе. Хотелось сделать клуб из расчета, чтобы брать проверенных и интересных людей. Определенная фишка - низкая цена за членство. 100 000 рублей - по сути, просто деньги на поддержание инфраструктуры сообщества. Участник получает доступ к огромной базе поставщиков из Китая, наработанным связям, логистике. Идет информирование друг друга, обмен кейсами.

Главная задача клуба - популяризировать торговлю с Китаем. Другой важный аспект - объединение. Когда предприниматели собираются группами, они могут закупать большие партии товаров, выходить на фабрики и заводы, договариваться об оптовых ценах.
 
 В 2022 году наиболее важный тренд бизнеса - нетворкинг. Именно сильное и правильное окружение помогает расти и развиваться в условиях кризиса, преодолевая трудности. Конечно же, как считает Арсен, очень важно учитывать и политическую ситуацию - которая двигает нас на сближение с Китаем.

  

18 апрель 08:10 | : Разное

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