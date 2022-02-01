Свердловскую область накрыло смогом до 12 апреля

Уральское управление УГМС предупредило свердловчан о смоге до вечера 12 апреля. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
«До 20 часов 12 апреля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говориться в сообщении.
В такие дни промышленные предприятия должны снижать количество вредных выбросов в атмосферу. Но, это в теории. На практике дела обстоят по-другому.
Напомним, с 14 по 18 февраля на территории города действовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе. Однако, согласно ежедневному мониторингу Уральского УГМС 14 февраля уровень загрязнения в городе был очень высокий и определялся максимальной концентрацией сероводорода до 14,4 ПДК.
Кроме того, в последние выходные тагильчане жаловались на едкий запах и смог, пишет источник. По их мнению, виной тому выбросы вредных веществ в атмосферу города. Жалобы от жителей города поступали и к нам в редакцию.
Но, на официальном сайте ФГБУ «Уральское УГМС» последняя информация о ежедневном мониторинге датируется 7 апреля, а сегодня уже 11 число. Стоит отметить, что ведомство уже не первый раз с большим опозданием публикует столь важную информацию для горожан.