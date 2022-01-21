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Особенности и преимущества дизайнерской мебели

Время в наши дни является самым желанным из ресурсов. В погоне за временем жители мегаполисов пренебрегают свободой выбора, пытаясь сэкономить при любой возможности. Если около 10 лет назад выбор автомобиля, одежды и места для отпуска занимал от месяца до года, то теперь такие решения принимаются за считанные минуты или часы. Так же быстро сегодня предпочитают выбирать и мебель. Западные гиганты мебельного рынка активно пропагандируют культуру потребления в которой все меньше места занимает дорогая и уникальная мебель. Дело в том, что дизайнерскую мебель производят опытные мастера в одном или нескольких экземплярах. Как правило, можно купить готовый дизайнерский предмет или заказать его изготовление с учетом собственных пожеланий. С другой стороны, это стоит немалых денег.

К преимуществам дизайнерской мебели можно отнести:

Эстетическая ценность

Дизайнерская мебель от компании ARTFABRIC — это прежде всего красивый и привлекающий внимание предмет. В интерьере такая мебель отражает внутренний мир владельца помещения. Дизайнерская мебель призвана говорить гостям о вкусах и предпочтениях хозяина и его понимании уюта. Подобные уникальные изделия со временем будут только дорожать.

Качественные материалы

Производство дизайнерской мебели требует использования хороших материалов (древесины редких пород, стекла, качественной кожи, прочных металлов из камня и т.д.). Однако, технологический процесс допускает использование искусственных составляющих, но исключительно отличающихся высокими экологическими и эстетическими характеристиками.

Уникальный проект

Дизайнерский взгляд на изделие может кардинально отличаться от стандартов больших ритейлеров. Еще и поэтому высокая стоимость штучного изготовления обусловлена отсутствием производственных линий, способствующих удешевлению производства. Обработка дизайнерски элементов требует использования нестандартных инструментов, а также проведения точных расчетов для прочности и баланса конструкции.

Экологическая чистота

Все материалы и компоненты обработки древесины (клеи, краски, пропитки, лаки и т.д.), как правило, сделаны из органически чистых материалов.

Повышенный уют и комфорт

В отличие от типового решения, разработанного для среднестатистического потребителя, эксклюзивные модели мебели предоставляют максимальный комфорт и удобство эксплуатации для каждого покупателя. Иногда хорошие мастера перед тем, как взяться за работу, месяцами изучают быт, повадки и привычки клиента. Ошибка мастера стоит много денег и огромные репутационные потери.

Многообразие

Покупая дизайнерские люстры и тем более заказывая индивидуальный проект у дизайнера, можно не волноваться о том, что еще где-то существует аналог разработанной модели. Более того, тщательная проработка всех деталей, начиная от форм и заканчивая цветом, помогает органично вписаться мебели ручной работы в любой интерьер.

Приняв решение купить дизайнерскую мебель, нужно заручиться поддержкой специалистов, которые помогут подобрать ее в соответствии с особенностями оформления конкретного помещения и пожеланиями клиента. Поиск хорошего дизайнера и мастера занимает много времени. Однако шикарный комфорт стоит этого времени.

11 апрель 15:31 | : Разное

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