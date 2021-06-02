Беттинг на телефоне и в планшете Париматч

Ставки на Парматч для пользователей портативных гаджетов. Преимущества игры на сайте и особенности мобильного приложения. Как скачать приложение ПМ на планшет или смартфон
Оператор предоставляет возможность пользователям из Казахстана делать ставки не только с компьютера, но и с мобильных гаджетов. Адаптированная версия для телефонов работает с любого мобильного браузера, предлагает тот же функционал, что и десктопная. Кроме того, разработчики предлагают клиентское приложение для установки на ОС iOS и Андроид, позволяющее постоянно оставаться в игре, где бы вы ни находились.
Браузерная мобильная версия Париматч подойдет тем, кто собирается прогнозировать спорт с телефона или планшета, не устанавливая дополнительное ПО на устройство. Чтобы попасть на сайт БК, следует найти его в браузере, используя гаджет на ОС iOS, Windows Phone, Android и авторизоваться, используя свой пароль. Система автоматически определит, с какого устройства вы заходите и перенаправит вас на мобильную платформу. К основным преимуществам адаптированной версии относятся:
Пользователям мобильной версии доступны те же опции и функции, что и в компьютерном варианте. Здесь можно не только делать ставки в предматче и лайве, но и участвовать в бонусной программе, просматривать прямые трансляции.
Мобильная версия – это возможность постоянно следить за игрой, чтобы не пропустить важные моменты. Работает сайт на телефоне даже при низкой скорости интернета.
ПО для гаджетов Apple можно найти в App Store. Ссылка на страницу для скачивания есть на официальном сайте БК. Доступна программа для всех пользователей, в том числе и из Казахстана. Устанавливается программа также, как и все ПО iOS. Уже через минуту беттер сможет сделать первый запуск с рабочего экрана.
Программу для ОС Android можно скачать на официальном сайте https://parimatch.kz/, здесь же описана подробная инструкция по его установке и использованию. На устройство приложение загружается в виде фaйлa AПK. Многие пользователи считают, что клиентское приложение намного удобнее, чем игра с мобильного в браузере. ПО обеспечивает стабильную работу, экономию трафика и обход блокировок.