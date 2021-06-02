Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Беттинг на телефоне и в планшете Париматч

Ставки на Парматч для пользователей портативных гаджетов. Преимущества игры на сайте и особенности мобильного приложения. Как скачать приложение ПМ на планшет или смартфон

Оператор предоставляет возможность пользователям из Казахстана делать ставки не только с компьютера, но и с мобильных гаджетов. Адаптированная версия для телефонов работает с любого мобильного браузера, предлагает тот же функционал, что и десктопная. Кроме того, разработчики предлагают клиентское приложение для установки на ОС iOS и Андроид, позволяющее постоянно оставаться в игре, где бы вы ни находились.

Особенности игры с мобильного в браузере

Браузерная мобильная версия Париматч подойдет тем, кто собирается прогнозировать спорт с телефона или планшета, не устанавливая дополнительное ПО на устройство. Чтобы попасть на сайт БК, следует найти его в браузере, используя гаджет на ОС iOS, Windows Phone, Android и авторизоваться, используя свой пароль. Система автоматически определит, с какого устройства вы заходите и перенаправит вас на мобильную платформу. К основным преимуществам адаптированной версии относятся:

  • стабильная работа при низкой скорости интернета;
  • более удобный интерфейс, простая навигация;
  • быстрая загрузка, оптимизация изображения под небольшие экраны;
  • экономия трафика.

Пользователям мобильной версии доступны те же опции и функции, что и в компьютерном варианте. Здесь можно не только делать ставки в предматче и лайве, но и участвовать в бонусной программе, просматривать прямые трансляции.

Мобильная версия – это возможность постоянно следить за игрой, чтобы не пропустить важные моменты. Работает сайт на телефоне даже при низкой скорости интернета.

Как скачать клиентское приложение для iOS, Android

ПО для гаджетов Apple можно найти в App Store. Ссылка на страницу для скачивания есть на официальном сайте БК. Доступна программа для всех пользователей, в том числе и из Казахстана. Устанавливается программа также, как и все ПО iOS. Уже через минуту беттер сможет сделать первый запуск с рабочего экрана.

Программу для ОС Android можно скачать на официальном сайте https://parimatch.kz/, здесь же описана подробная инструкция по его установке и использованию. На устройство приложение загружается в виде фaйлa AПK. Многие пользователи считают, что клиентское приложение намного удобнее, чем игра с мобильного в браузере. ПО обеспечивает стабильную работу, экономию трафика и обход блокировок.

25 июнь 15:09 | : Разное

Главные новости


Моня – вундеркинд. К Дню памяти и скорби
Инвалиды Архангельской области лишились отдыха из-за чванства профсоюзов

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (297)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20