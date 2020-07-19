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Какой бывает пицца

Трудно представить человека, ни разу не пробовавшего пиццу. Ароматная, хрустящая корочка, растекающийся сыр и другие ингредиенты

Трудно представить человека, ни разу не пробовавшего пиццу. Ароматная, хрустящая корочка, растекающийся сыр и другие ингредиенты, создающие единую, сочную вкусную композицию, знакомы всем. Это итальянское блюдо давно покорило гастрономический мир и стало практически коронным на любом празднике. Сегодня можно без проблем заказать любимое лакомство и избавить себя от готовки и мытья посуды.

Какую пиццу можно заказать

Вкус у всех разный, поэтому существует достаточное количество рецептов пиццы, способных удовлетворить любые запросы. Самыми популярными можно считать:

  • «Маргарита». В состав входит моцарелла, свежие помидоры, томатный соус и ароматные пряности;
  • «4 сыра». Классический рецепт, полюбившийся многим. Обычно при готовке используют: моцареллу, чеддер, дорблю и мраморный сыр;
  • кальцоне (закрытая пицца). Блюдо имеет необычный вкус, сочное, сытное и может готовиться как с ветчиной, так и с лососем;
  • с морепродуктами. Невероятный аромат и вкусовая гамма. Обычно в качестве начинки используют шпинат, моцареллу, лосось, маслины, креветки. Получается нежно и необычно;
  • «Четыре сезона». Идеальный вариант для любителей разнообразия. Блюдо разделено на четыре части, и на каждой своя начинка, символизирующая определенное время года;
  • гавайская. Интересное сочетание куриного филе и ананасов приведет в восторг всех гурманов. Считается самой распространенной пиццей в мире;
  • баварская. Начинка состоит из бекона, охотничьих колбасок, пикантной горчицы, маринованных грибов, маслин, томатного соуса и сыра.

Конечно, это далеко не все рецепты, которые встречаются в меню ресторанов, а лишь наиболее распространенные и известные. Заказать пиццу можно для любого повода и случая.

Как выбрать доставку

Заведение по доставке нужно выбирать с учетом следующих критериев:

  • время доставки и работы;
  • стоимость доставки. Многие сервисы предоставляют бесплатную доставку при условии оформления заказа на определенную сумму;
  • отзывы. Учитывайте рекомендации других клиентов и друзей, чтобы получить действительно вкусную еду;
  • цена. Качественная и вкусная еда не может иметь низкую стоимость.

Доставка полюбившегося итальянского блюда на дом или в офис — удобный сервис, удовлетворяющий запросы даже самых требовательных гурманов.

Farfor всегда все привозит вовремя. На сайте компании можно самостоятельно собрать пиццу из любых ингредиентов и получить уникальный рецепт. Кроме теста с соусом, можно заказать напитки, свежие и вкусные суши.

28 сентябрь 10:42 | : Разное

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