Бизнес Казахстана идет на помощь государству

Верный своему заявлению, что лидером нации нельзя стать только благодаря принятому закону, Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой создания общественного фонда "Birgemiz". В нынешней кризисной ситуации в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, необходимо проявить внимание и поддержку особо уязвимым в этих условиях гражданам. Лидер нации обратился с призывом к крепко стоящему на ногах бизнесу и благосостоятельным гражданам добровольно делать взносы на благотворительность.
Перед созданным по этой инициативе фондом, основными целями и задачами ставятся адресная социальная помощь и разносторонняя поддержка групп социально незащищенных граждан, а так же тех, кто пострадал в результате распространения коронавируса. Деятельность фонда будет координироваться с другими благотворительными организациями и учреждениями. Совместные акции, как социальные, так и благотворительные будут направляться на финансирование, защиту и поддержку нуждающихся в помощи граждан. Им будет оказываться материальная и социологическая помощь. Категории таких граждан призваны согласованно определить Правление фонда и его Попечительский совет.
Богатейшие люди страны, в основном, с пониманием встретили обращение Елбасы Нурсултана Назарбаева помочь незащищенным людям. А так же и всем оказавшимся в тяжелой ситуации.
В попечительский совет вошли государственные и общественные деятели, представители гражданских организаций и организаций молодежи.
По состоянию на 21 марта, по заявлению пресс-службы Первого Президента, новорожденному фонду "Birgemiz" удалось привлечь пожертвований на 41 млн долларов. Ей были названы некоторые пожертвовавшие свои средства граждане. Так Тимур Кулибаев пожертвовал 10 миллионов долларов. По 2 миллиона долларов выделили Александр Белович, Айдын Рахимбаев, Рашид Сарсенов, Галимжан Есенов, Александр Клебанов. Один миллион долларов внес Кенес Ракишев.
Из собранных средств будут оплачены аппараты ИВЛ, средства защиты, необходимые медицинские препараты. Для населения с низкой социальной защищенностью будут закуплены продовольствие и предметы первой необходимости.
Например, Лидер нации дал поручение партии "Nur Otan" определить и выделить средства для оказания помощи пожилым людям, малообеспеченним семьям, инвалидам. В результате "Nur Otan" выделила на эти цели 150 млн тенге в Нур-Султан и Алматы.