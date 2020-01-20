Опекаемая «Роснефтью» медведица в Якутии вывела своего малыша «в люди»

Якутский зоопарк 3 апреля в условиях карантина показал онлайн новорожденного белого медвежонка. Малыш появился на свет в декабре, но только сейчас окреп, чтобы впервые увидеть снег и солнце. Счастливых родителей – белых медведей Колыману и Ломоносова – опекает компания «Роснефть».
Обычно такое событие для зоопарка является уникальным и привлекает большое количество посетителей. Но сейчас в Якутии и на территории зоопарка действует режим самоизоляции. Сотрудники «Орто Дойду» нашли выход – и показали медвежонка с помощью Интернет-трансляции в своих аккаунтах на YouTube и в Instagram. Так полюбоваться малышом смогли не только жители Якутии, но и все россияне.
Колымана вышла из «берлоги» первой, следом осторожно выглянул медвежонок. Сперва он держался вблизи матери, но быстро освоился: пока Колымана «загорала» на снегу, подставляя нос и лапы солнцу, малыш бегал и прыгал по вольеру и катался на животе с горок. На прогулке медведи также полакомились – в честь первого «выхода в свет» работники зоопарка угостили их рыбой.
Специалисты зоопарка уже определили пол медвежонка – это мальчик. Также его вакцинировали и взвесили – вес малыша составляет 18 кг. Имя новому питомцу пока не придумали – ожидается, что его выберут в ходе конкурса, который позднее объявят зоопарк, «Роснефть» и АНО «Общество сохранения и изучения дикой природы».
«По поведению малыша сразу видно – мальчик, очень любознательный и активный. Все пробует и изучает. Колымана – настоящая мама, терпеливая и спокойная, она доверяет малышу и чувствует себя комфортно», – прокомментировали сотрудники зоопарка.
Зам. исполнительного директора АНО «Общество дикой природы» Алексей Кульпин отметил, что рождение белого медвежонка в условиях зоопарка является знаковым событием.
«Нужно отметить, полностью воссоздать условия естественной среды обитания для белых медведей в условиях зоопарков невозможно, поэтому к вольерам предъявляются специфические требования: они должны быть достаточно большими по площади – не менее 300 кв. м, иметь глубокие бассейны, убежища и климатическое оборудование. Конечно, отдельная роль при этом отводиться и специалистам, работающим с животными – ветеринарам и зоологам. Без их опыта и любви к своему делу здесь не обойтись.
Условия, в которых можно содержать белых медведей, на сегодняшний день имеются далеко не во всех зоопарках России. Но для обеспечения рождения молодняка предъявляются ещё более высокие требования. Именно поэтому появление на свет каждого нового белого медвежонка свидетельствует о высоком уровне квалификации – и в этом случае о квалификации якутского зоопарка «Орто-Дойду» - подчеркнул Алексей Александрович.
Очень важно, что рождение медвежат в зоопарках России в последние годы регистрируется ежегодно. Это - один из важнейших результатов реализации Программы опеки белых медведей в зоопарках России, которую на протяжении многих лет реализует НК «Роснефть». Компания ежегодно выделяет средства, полностью обеспечивая полноценное кормление животных, ремонт вольеры, приобретение самого современного ветеринарного оборудования. Именно благодаря этому мы ежегодно наблюдаем пополнение «зоопарковской» популяции белых медведей новыми животными.
В заключении нужно отметить, что появление медвежат регистрируется и в некоторых зарубежных зоопарках, но только в России это происходит ежегодно и на регулярной основе.
«Роснефть» с 2014 года обеспечивает содержание (полноценное кормление, ветеринарное обслуживание и обогащение среды обитания) 35 белых медведей во всех 16-ти зоопарках России. Компания также поддерживает исследования редких видов животных.
Забота об экологии и окружающей среде – приоритетная задача НК «Роснефть» во всех сферах ее деятельности. Согласно стратегии «Роснефть-2022», Компания намерена занять лидирующие позиции в области промышленной и экологической безопасности.
В январе текущего года «Роснефть» подписала с Минприроды РФ Соглашение о взаимодействии в рамках национального проекта «Экология».
Стороны будут сотрудничать для сохранения биологического разнообразия. «Роснефть» в течение четырех лет будет реализовывать программу по изучению и сохранению ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки.