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Садовые цветы - яркий праздник жизни

Созерцать красивые садовые цветы на собственном загородном участке — это огромное эстетическое удовольствие.

Для того, чтобы сад радовал вас долгий период времени своей живописностью и красотой, требуется грамотно подойти к выбору цветов для него. Это поможет избежать излишней пестроты, чтобы более пышные и высокие цветы не прятали за собой более компактные растения, но не менее привлекательные. Ведь в красивом цветке все прекрасно: и цветы и листья, и даже стебли.

Временное цветение эстетических растений лишь вносит разнообразие, оживляя композицию, но все таки основную задачу несут листья. Не красивой листвы в природе почти не существует. Необходимо лишь правильно найти место для того или иного растения на участке и выбрать ему "напарников". Выполняя эту задачу необходимо учесть чувствительность растений к конкретным условиям окружающей среды и требования к данной композиции.

Планируя высадку цветущих растений опытный флорист придерживается законам композиций и за счет различных видов цветов создает цветовой праздник . Он как живописец, рисует картину прекрасного сада: добавить немного зеленого, уберет избыток желтого, внесет немного пурпура и багрянца, сократит яркость красок в композиции или, наоборот создаст наиболее выразительную и яркую.

Выращивание разнообразных цветов на загородном участке, это, в первую очередь, отличная возможность отдохнуть от всех сует большого города, важных и не очень дел и почувствовать себя гармоничных с природой. Когда человек подготавливает почву у себя на даче, старается вложить любовь в каждый цветок, куст, дерево он невольно понимает, что он участник рождения настоящей новой жизни.

17 июль 22:59 | : Разное

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