Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как стать обладателем гражданства Кипра?

Большинство людей задумывалось, что дает им получение гражданства Кипра, а также как это сделать и что для этого нужно? Наиболее простым способом получения гражданства станет вариант в результате которого вы приобретаете недвижимость на сумму от двух миллионов евро. При этом если вы не можете сами собрать необходимый перечень документов, у вас возникли вопросы или сложности, то отличным вариантом будет специализированная компания.

Характерной чертой такой компании является оказание помощи в получении Кипрского гражданства. Тут работают настоящие профессионалы своего дела, которые готовы оказать вам быструю помощь в решении того или иного вопроса.

Какие вы можете получить льготы?

На сегодняшний день именно Кипр является единственной во все мире страной в Евросоюзе, получить в которой гражданство можно в результате вложения средств, воспользовавшись для этого ускоренной методикой. Если говорить непосредственно о самой программе, то она включает в себя ряд льгот, среди которых можно выделить такие, как:

  • Дети до 28 лет, которые также находятся на иждивении своих родителей, могут получить гражданство ЕС;
  • Возможность оформления гражданства для супруги/супруга, человека, подавшего заявление;
  • Гражданство может быть также оформлено и для родителей заявителя, однако тут имеется условие, им потребуется купить недвижимость стоимостью от 500 тысяч евро;
  • Нет никакой необходимости жить регулярно на Кипре;
  • Вам не придется сдавать экзамен по сдачи языка;
  • Нет никакой необходимости в том, чтобы вы были налоговым резидентом страны;
  • Через три года после того как вы получили гражданство, вы сможете продать недвижимость;
  • Приобретаемая недвижимость может сдаваться вами в аренду.

Как можно заметить, существует ряд преимуществ, которые уже давно смогли оценить по достоинству те вкладчики, которые решили воспользоваться подобным способом получения гражданства. Если у вас возникла необходимость в этом, вы хотите получить гражданство Кипра, то можно обратиться в специализированную компанию, которая уже на первый год специализируется в этой области. Она предлагает услуги высокого качества, по самым при этом доступным ценам. Если вы не знаете, кто сможет помочь вам в этом, то рекомендуется перейти на сайте, где можно узнать более детально всю информацию и воспользоваться нужной вам услугой.

Теперь получить гражданство Кипра стало так просто, быстро, а главное доступно для широкого круга людей.

07 март 10:09 | : Разное

Видеозал


Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок (ВИДЕО)
Белые медведи в ужасе от состояния жилища людей в поселке Новая земля (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2019 (64)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)

Деньги


все материалы
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20