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Преимущества деревянных шведских стенок

Шведская стенка - это прекрасный вариант организации спортивного зала в собственном доме. Многие варианты шведских стенок очень компактные, так что они не займут много места в квартире. При этом данный тренажер имеет большое количество оборудования навесного, с помощью которого можно организовать полноценную тренировку.

Шведские стенки из дерева

Такие тренажеры могут быть выполнены из металла и дерева. Деревянные конструкции более популярны, поскольку они малотравматичные и имеют красивый вид. Вы можете купить шведские стенки из дерева здесь master-turnik.ru.

На современном рынке представлены тренажёры из различных пород древесины: дуба, сосны, ясеня и других. Можно выделить общие преимущества шведских стенок из дерева:

  1. Привлекательный природный рисунок.
  2. Высокая экологичность оборудования. Данный тренажёр прекрасно подходит для использования детьми.
  3. Высокий комфорт во время занятий.
  4. Хорошие прочностные характеристики.
  5. Возможность изготовления стенок с замаскированными крепежами.
  6. Небольшой вес.

В отличие от металла дерево быстро адаптируется к окружающей среде. Оно приятное на ощупь, так что на деревянной шведской стенке вы будете заниматься с удовольствием. Элементы деревянного тренажёра имеют скругленные углы, они аккуратно зашлифованы. Закрытые соединения предотвращают риск появления травматизма.

Шведские стенки из дерева менее травматичные, чем металлические. Они имеют свои недостатки, например, плохую устойчивость к внешним факторам. Исключением являются стенки, которые созданы компанией «Мастер Турник» из массива твердолиственных пород дерева (дуба и ясеня) и укомплектованные уникальными овальными перекладинами. Такие изделия могут выдержать нагрузки идентичные металлическим, при этом они будут радовать вас красотой и теплотой натурального материала.

Если вам нужна шведская стенка на заказ вы можете обратиться в компанию master-turnik.ru. Здесь для вас изготовят тренажер, который будет соответствовать вашим предпочтениям. Вы сможете выбрать подходящий материал, цвет.

Компания "Мастер-Турник" предлагает огромный выбор шведских стенок. Она отличается прекрасным качеством своих изделий и доступными ценами. Покупателей порадует и возможность оперативной доставки. Товар предлагается в надежной упаковке. Также предлагаются услуги установки тренажеров. За небольшую плату специалисты выполнят монтаж оборудования на объекте, что даст возможность максимальную надежность его использования.

22 февраль 12:26 | : Разное

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