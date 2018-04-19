Русский язык — от государственного к родному

В Государственной Думе РФ прошло обсуждение поправок к законопроекту о внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Профильная рабочая группа рассмотрела предложения, призванные найти оптимальное решение вопроса об изучении государственных языков республик и народов РФ и преподавании на указанных языках в рамках системы образования.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» вызывает несогласие представителей ряда республик добровольностью изучения народных языков. Противники этого подхода говорят о том, что изучение национальных языков станет «факультативом», от которого ученики откажутся в пользу более прикладных предметов.

Как сообщил председатель Комитета по образованию и науке ГД РФ Вячеслав Никонов, на сегодняшний день были четко определены основные направления работы над усовершенствованием законопроекта – расширение возможностей изучения родного языка и обучения на родном языке, решение вопроса, связанного с добровольностью изучения национальных языков, закрепление обязательности выбора изучения родного языка, который будет сделан родителями или законными представителями несовершеннолетнего школьника, или им самим по достижению совершеннолетия.

По словам депутата, вопрос добровольности изучения национальных языков был воспринят общественностью как исключение национальных языков из обязательного стандарта обучения. «С этим мы решительно не согласны, изучение национального (родного) языка должно быть обязательным для тех людей, которые выбирают его изучение», — заявил Никонов.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин, участники заседания нашли компромисс, который, с одной стороны, позволит родителям учеников выбирать язык обучения, а с другой – сохранить изучение национальных языков в обязательной программе. Для всех школьников национальных республик обязательными станут государственный и родной язык.

Государственным языком Российской Федерации, согласно Конституции, является русский, его же можно будет выбрать в качестве родного.

«Если говорить не о тексте, а о концепции, то предполагается: первое – сохранение изучения родных государственных языков в обязательной части образовательной программы. Не в части, формируемой участниками образовательного процесса, а в обязательной части. Второе – предполагается, что понятие родного языка будет относиться не только к языкам народов России, но и к русскому языку тоже, соответственно, для русских родным языком является русский. Третье – выбор родного языка для обучения будет определяться родителями несовершеннолетних детей на стадии начального и основного общего образования», - сообщил Олег Смолин.

«Теперь предполагается, что государственный и родной язык изучают все, но вот какой язык признавать родным, определяют сами родители. Скажем, в Татарстане татары выберут в качестве родного языка татарский, а русские – русский. Таким образом, решится проблема принудительного изучения национальных языков в республиках, из-за которой и начался весь сыр-бор. Все изучают государственный и каждый – свой родной», - пояснил депутат.

Дальше необходимо будет вносить изменения в стандарты, выпускать учебники, у нас многих учебников на национальных языках просто нет. У нас преподавание национальных языков проводится по большему количеству языков, чем есть учебников» - подчеркнул Олег Смолин.

Председатель Комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов отметил, что наличие большого числа языков народов ставит сложные задачи перед системой образования.

«У нас 36 государственных национальных языков в 22 субъектах РФ», при этом, примерные образовательные программы обучения имеются только по 13 национальным языкам, отмечает Никонов. По данным Госдумы, в федеральном перечне присутствуют утвержденные учебники только на пяти языках (кроме русского) — на татарском, башкирском, алтайском, хакасском и чеченском.

В рамках данной темы депутаты также обратили внимание на уже существующий в законе принцип учета возможностей системы образования.

«Конституционная норма (гарантирующая всем народам РФ право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития — прим. РАПСИ) действует в рамках возможностей образовательной системы. Невозможно каждому ребенку обеспечить изучение того языка, который он выберет. Этого нигде нет, даже в нашей стране, где используется наибольшее количество языков в системе образования», — отметил Никонов.

Для расширения возможностей системы образования и поддержки государственных языков республик РФ и языков народов рабочая группа выступила с инициативой о создании специального фонда. Фонд поддержки родных языков будет заниматься проблемами науки, а также подготовкой учебных пособий, их экспертизой, проведением связанных с федеральными государственными образовательными стандартами процедур и включением учебных пособий в образовательные программы, что можно назвать самой разумной реакцией федерального центра на отчаянный запрос представителей народов республик.