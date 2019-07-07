Минобороны обязали выплатить 6,7 млрд рублей северодвинской «Звездочке»

Арбитражный суд Москвы взыскал с Минобороны РФ свыше 6,7 млрд рублей в пользу Центра судоремонта «Звездочка» по госконтракту на ремонт и глубокую модернизацию атомной подводной лодки «Подмосковье». Об этом говорится в опубликованном решении суда.
Суд одновременно рассматривал как иск Центра судоремонта, так и встречный — о взыскании в пользу Минобороны неустойки по контракту.
«Взыскать с министерства обороны России в пользу АО "ЦС "Звездочка" задолженность по государственному контракту от 26.01.2004 г. №8526/555 в размере 6762471076,43 рублей, а также расходы по уплате госпошлины в размере 200 000 рублей», — следует из решения суда.
Суд полностью удовлетворил иск «Звездочки» о взыскании с ведомства около 6,8 млрд рублей долга по госконтракту от 26 января 2004 года на ремонт и глубокую модернизацию атомной подлодки «Подмосковье» (проект 667БДРМ «Дельфин»), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.
В то же время Минобороны подало встречный иск о взыскании с центра судоремонта неустойки по этому контракту в размере более 792 млн рублей. Суд удовлетворил иск ведомства частично, взыскав со «Звездочки» около 32 млн рублей.
Подводная лодка БС-64 «Подмосковье» — советский и российский атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения. В 1999 году, после 13 лет пребывания в эксплуатации, подводная лодка была отправлена на прохождение ремонта в Северодвинск. 22 октября 2016 года пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации заявила о завершении работ над подводной лодкой и ее выходе в море.