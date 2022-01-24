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Каргопольская мать-алиментщица проведет в колонии-поселение долгих 4 месяца

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной ранее судимую за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка жительницу г. Каргополя в совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).

Судом установлено, что женщина на основании решения мирового судьи судебного участка № 3 Няндомского судебного района Архангельской области от 20.02.2018 и определения мирового судьи судебного участка № 3 Няндомского судебного района Архангельской области от 25.10.2018 об изменении способа и порядка исполнения решения суда, обязана выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере ¼ доли величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства Архангельской области. Подсудимая в нарушение вышеуказанного решения суда, без уважительных причин более двух месяцев средств на содержание несовершеннолетнего не выплачивала.

В результате умышленных действий образовалась задолженность по уплате алиментов в сумме  свыше 125 тыс. рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей преступлении, назначив наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

13 май 14:52 | : Происшествия

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