Каргопольская мать-алиментщица проведет в колонии-поселение долгих 4 месяца

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной ранее судимую за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка жительницу г. Каргополя в совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).
Судом установлено, что женщина на основании решения мирового судьи судебного участка № 3 Няндомского судебного района Архангельской области от 20.02.2018 и определения мирового судьи судебного участка № 3 Няндомского судебного района Архангельской области от 25.10.2018 об изменении способа и порядка исполнения решения суда, обязана выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере ¼ доли величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства Архангельской области. Подсудимая в нарушение вышеуказанного решения суда, без уважительных причин более двух месяцев средств на содержание несовершеннолетнего не выплачивала.
В результате умышленных действий образовалась задолженность по уплате алиментов в сумме свыше 125 тыс. рублей.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей преступлении, назначив наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Приговор в законную силу не вступил.