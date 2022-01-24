Опасная работа. Администрацию Северодвинска грозились взорвать

12 мая 2022 года на электронную почту администрации города Северодвинска поступило анонимное сообщение о минировании здания.
Правоохранительными органами Архангельской области проведены мероприятия по обеспечению безопасности жителей города, по результатам проверки поступившая информация не подтвердилась. Администрация работает в штатном режиме.
Напоминаем, что распространение заведомо ложной или неподтверждённой информации от анонимных источников преследуется законом и влечёт за собой уголовную ответственность.
P.S. Еще вчера коллеги-журналисты оценили угрозу взрыва здания управления Северодвинском как «заведомо ложную».