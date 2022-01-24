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Опасная работа. Администрацию Северодвинска грозились взорвать

12 мая 2022 года на электронную почту администрации города Северодвинска поступило анонимное сообщение о минировании здания.

Правоохранительными органами Архангельской области проведены мероприятия по обеспечению безопасности жителей города, по результатам проверки поступившая информация не подтвердилась. Администрация работает в штатном режиме.

Напоминаем, что распространение заведомо ложной или неподтверждённой информации от анонимных источников преследуется законом и влечёт за собой уголовную ответственность.

P.S. Еще вчера коллеги-журналисты оценили угрозу взрыва здания управления Северодвинском как «заведомо ложную».

13 май 07:20 | : Происшествия

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