Житель ЗАТО Мирный уличен в истязаниях близких ему людей

Прокурором ЗАТО г. Мирный утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух лиц, в том числе несовершеннолетнего).
Установлено, что обвиняемый с 01.06.2021 по 20.12.2021, на почве личных неприязненных отношений к своей сожительнице и ее 4 - летней дочери, находящихся в материальной и иной зависимости от обвиняемого, систематически в состоянии опьянения избивал их, причиняя физические и психические страдания.
Прокурором в защиту интересов малолетней заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму 50 000 руб.
Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.