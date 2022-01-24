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Житель ЗАТО Мирный уличен в истязаниях близких ему людей

Прокурором ЗАТО г. Мирный утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух лиц, в том числе несовершеннолетнего).

Установлено, что обвиняемый с 01.06.2021 по 20.12.2021, на почве личных неприязненных отношений к своей сожительнице и ее 4 - летней дочери, находящихся в материальной и иной зависимости от обвиняемого, систематически в состоянии опьянения избивал их, причиняя физические и психические страдания.

Прокурором в защиту интересов малолетней заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму 50 000 руб.

Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

11 май 09:02 | : Происшествия

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