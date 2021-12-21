Осужденный обозвал сотрудника архангельской колонии нехорошими словами

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 46-летнего осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).
Следствием установлено, что 18 января 2022 года в камере штрафного изолятора ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области осужденный, высказывая недовольство условиями содержания, публично оскорбил сотрудника учреждения, используя грубую нецензурную брань.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.
Факт публичного оскорбления представителя власти зафиксирован на видеозаписи с регистратора, установленного на форменном обмундировании сотрудника колонии. Диск с видеозаписью приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовный кодекс РФ за оскорбление представителя власти предусматривает наказание от штрафа до одного года исправительных работ.